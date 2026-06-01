Кабмін розширив перелік категорій заяв до Реєстру збитків – Свириденко

Кабінет міністрів розширив перелік категорій до Міжнародного реєстру збитків, за якими громадяни, власники бізнесів, а також держава Україна зможуть офіційно фіксувати шкоду та втрати, завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Росія має відповісти за всю завдану Україні шкоду – і людям, і бізнесу, і державі. Міжнародний реєстр збитків, створений Україною, ЄС та ще 43 країнами світу зі штаб-квартирою в Гаазі, є одним із ключових міжнародних механізмів для майбутнього відшкодування", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, до врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових.

Наразі через "Дію" вже можна подати заяви до Міжнародного реєстру збитків для України за 21 категорією:

Зокрема, окрім уже наявних категорій, громадяни можуть зафіксувати та в майбутньому отримати компенсацію за втрату доступу до медичної допомоги, доступу до освіти, інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни, а також додаткові економічні втрати.

Також власники бізнесу можуть додатково зафіксувати втрати культурних об’єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки.

Крім того, держава зафіксує знищення об’єктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, витрати на розмінування та очищення територій.

Прем’єр нагадала, що у грудні 2025 року було розпочато створення компенсаційної комісії, і станом на сьогодні 38 держав та Європейський Союз підписали Конвенцію.

"Наразі триває процес, необхідний для запуску її роботи", – додала вона.