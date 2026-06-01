НБУ виважено ставиться до ШІ та вивчає практики його використання у фінсекторі для підготовки Білої книги

Фото: Pixabay

Національний банк України (НБУ) виважено ставиться до застосування штучного інтелекту та вважає його одним із елементів, до якого треба відноситися, як до інструменту ІТ-інфраструктури, повідомив головний експерт департаменту безпеки НБУ Антон Кудін на FinTech Ukraine Forum 2026 "Трансформація фінтеху в умовах євроінтеграції" у Києві.

За його словами, напередодні НБУ надіслав компаніям листи з пропозицією провести опитування щодо практик та перспектив використання ШІ у фінансовому секторі країни.

Результати цього дослідження стануть основою для формування Білої книги щодо використання ШІ та його секторальної імплементації, зазначив Кудін.

"Ми бачимо, що штучний інтелект з точки зору як обробки даних, так і кібербезпеки є дуже важливим сучасним трендом, тому ми і зробили таку ініціативу(пропозиція щодо ШІ – ІФ-У)", – зауважив головний експерт департаменту безпеки НБУ.

Водночас він наголосив, що людина залишається ключовим елементом системи кібербезпеки, а фахівців у цій сфері повністю замінити неможливо.

За словами головного експерта департаменту безпеки НБУ в Україні, необхідно будувати систему кібербезпеки та захисту інформації відповідно до архітектури інформаційних систем.

У свою чергу учасники ринку застерегли від надмірної регуляції у сфері використання ШІ. Вони наголосили, що важливо не перетворити підхід НБУ на додатковий комплаєнс-контроль із занадто широким трактуванням поняття штучного інтелекту, коли компаніям потрібно буде окремо підтверджувати, де саме використовується ШІ.