"Укрзалізниця" проти ідеї відміни граничних строків експлуатації вагонів через ризики безпеки

АТ "Укрзалізниця" проти відміни граничних строків експлуатації вагонів, оскільки це на думку компанії, створюватиме ризики для безпеки залізничних перевезень в Україні, йдеться у відповіді на запит агентству "Інтерфакс-Україна".

"У конструкцію вагонів закладено певний запас надійності та довговічності", – пояснили у компанії та додали, що із урахуванням умов експлуатації вантажних вагонів їхній технічний стан після трьох-п’яти років експлуатації змінюється, у тому числі і запас надійності та довговічності.

Таким чином для подальшого встановлення залишкового ресурсу вантажного вагона проводиться технічне діагностування відповідно до затверджених програм продовження строків служби вагонів, що передбачатиме оцінку стану вже з урахуванням запасу їх надійності та довговічності.

В "Укрзалізниці" повідомили, що на даний час компанія не може спрогнозувати майбутню кількість вантажних вагонів у зв’язку з дією наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №267, за яким на період воєнного стану та шести місяців після нього допускатиметься продовження строку експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті після закінчення граничного строку їх експлуатації.

Як повідомлялось, основні промислові асоціації та об’єднання України виступають за скасування норм граничного строку експлуатації залізничних вантажних вагонів, ставлячи у пріоритет їх технічний стан.

Комітет з логістики Європейської бізнес асоціації (ЄБА) підготував пропозиції до проєкту наказу Міністерства розвитку громад та територій України щодо змін до порядку ремонту вантажних вагонів, а також закликав скасувати граничні строки їхньої служби. Серед ключових пропозицій бізнесу – збереження ідентифікаційного номера виконавця ремонту для відстеження робіт, забезпечення незалежності спецдіагностичної організації та запровадження шестимісячного перехідного періоду перед набранням чинності нових правил.

Крім того, в асоціації наголосили на необхідності відмовитися від практики обмеження експлуатації вагонів виключно на основі встановленого виробником строку служби. Бізнес вважає, що можливість подальшого використання рухомого складу має визначатися його фактичним технічним станом і наявністю залишкового ресурсу, що відповідає міжнародній практиці США та ЄС. Чинний підхід в Україні, за оцінками ЄБА, призводить до додаткового зростання логістичних витрат.