МХП планує придбати частку грецького виробника курятини Nitsiakos

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, підписала угоду щодо придбання частки, яка згодом може зрости до 100%, у грецькій компанії Th. Nitsiakos AVEE з виручкою EUR540 млн за підсумками 2025 року.

"Угода передбачає довгострокове партнерство сторін та поетапне придбання МХП 70% компанії упродовж кількох років. Також сторони домовилися про можливість подальшого збільшення частки МХП до 100% у майбутньому", – йдеться у пресрелізі МХП.

Th. Nitsiakos AVEE – вертикально інтегрована група зі штаб-квартирою в місті Яніна, заснована у 1970-х роках. Працює в Греції у сферах виробництва та дистрибуції птиці та інших видів м’яса, кормів для тварин і домашніх тварин.

"Я переконаний, що разом ми побудуємо ефективне партнерство, яке підсилить міжнародну частину групи МХП і в результаті дозволить нашому бізнесу в Україні залишатися стійким і розвиватися", – наводяться в релізі слова засновника та CEO МХП Юрія Косюка.

За його словами, з 2022 по 2025 роки компанія інвестувала в розвиток бізнесу близько 30 млрд грн.

Завершення угоди в Греції залежить від виконання стандартних умов, зокрема, отримання необхідних регуляторних погоджень, уточнила МХП. В англійській версії релізу сказано, що придбання здійснюватиметься у три послідовних фази.

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій – має виробничі потужності в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи, які об’єднують понад 38 тисяч працівників. МХП експортує продукцію в понад 80 країн світу і є лідером з виробництва курятини у Європі за даними WattPoultry. Розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "М’ясомаркет" і заклади Döner Маркет. Земельний банк становить 350 тис. гектарів у 12 областях України.

Агрохолдинг за підсумками 2025 року збільшив чистий прибуток на 29,9% – до $187 млн за зростання виручки на 24%, до $3 млрд 766 млн. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі з 2008 року, її капіталізація наразі складає близько $1,07 млрд.