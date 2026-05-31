Інтерфакс-Україна
Економіка
17:49 31.05.2026

"Нова пошта" у І кв.-2026 збільшила консолідований чистий прибуток в 1,6 рази за зростання виручки в 1,3 рази

"Нова пошта", що входить до групи Nova та є лідером експрес-відправлень в Україні, збільшила консолідований чистий прибуток за січень-березень 2026 року на 57,7% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 895,4 млн грн.

Згідно з консолідованим фінансовим звітом компанії, опублікованим у п’ятницю, виручка за перший квартал цього року зросла на 27,8% – до 18 млрд 217,8 млн грн.

Валовий консолідований прибуток компанії збільшився на 25,3% – до 3 млрд 954,1 млн грн, операційний – на 46,8%, до 2 млрд 436,3 млн грн.

У звіті зазначається, що "Нова пошта" станом на кінець березня 2026 року має 15,92 млрд грн власного капіталу за загального розміру активів 41,48 млрд грн, що менше показників на початок цього року – відповідно 15,86 млрд грн та 44,22 млрд грн.

Як повідомлялось, компанія у першому кварталі 2026 року відкрила 2,6 тис. нових поштоматів, 36 відділень та 329 пунктів приймання та видачі посилок. До кінця 2026 року планується збільшити мережу поштоматів на 6 тис. юнітів та відкрити 300 мінівідділень по всій країні.

У 2025 році "Нова пошта" збільшила виручку на 21,6% порівняно з 2024 роком – до 54,2 млрд грн, чистий прибуток зріс на 4,4% – до 2,6 млрд грн.

Валовий прибуток компанії у 2025 році збільшився на 15,7% – до 11,4 млрд грн, прибуток від операційної діяльності – на 25,8%, до 5,2 млрд грн.

Кількість доставлених посилок та вантажів за минулий рік зросла на 7,4% – з 486 млн до 522 млн, у тому числі міжнародних – на 52,6%, з 19 млн до 29 млн.

