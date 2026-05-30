09:02 30.05.2026

"Кернел" в січні-березні-2026 збільшив чистий прибуток в 2,2 рази за зростання виручки на 3%

Чистий консолідований прибуток агрохолдінга "Кернел", одного з найбільших в Україні, у третьому кварталі 2026 фінансового року (ФР) (січень-березень 2026 року) склав $89 млн, що в 2,2 рази краще за показник третього кварталу 2025 ФР, йдеться у звіті компанії в п’ятницю ввечері.

Згідно з ним, консолідована виручка "Кернел" у третьому кварталі збільшилася на 3% – до $1180 млн, а щодо попереднього кварталу дохід зріс на 7%, головним чином завдяки вищим цінам продажу продуктів переробки олійних культур.

Зазначається, що чиста зміна справедливої вартості біологічних активів призвела до збитку в розмірі $22 млн порівняно зі збитком $24 млн, зафіксованим за аналогічний період попереднього року, тоді як собівартість реалізованої продукції знизилася на 4% – до $947 млн, головним чином відображаючи прибуток у розмірі $127 млн від товарних ф’ючерсів, опціонів та нереалізованих форвардних контрактів, визнаних у цьому рядку.

"Без урахування цього прибутку, основний тиск на закупівлі залишався помітним, при цьому собівартість товарів для перепродажу зросла на 12% у квартальному обчисленні на тлі загострення конкуренції за сировину", – зауважив "Кернел".

Крім того, витрати на доставку та обробку зросли на 11% у річному обчисленні та на 37% у квартальному обчисленні, що зумовлено більшою часткою контрактів, укладених на умовах CIF/CFR.

Як наслідок, валовий прибуток у третьому кварталі 2026ФР збільшився на 54% порівняно із третім кварталом 2025ФР – до $211 млн.

Згідно зі звітом, загальні та адміністративні витрати склали $95 млн у січні-березні 2026 року, що на 72% більше, ніж у квартальному обчисленні, що відображає зростання витрат, пов’язаних із заробітною платою.

"У третьому кварталі 2026ФР група отримала EBITDA $156 млн, що на 41% більше, ніж у попередньому році", – йдеться також у документі.

"Кернел" уточнив, що переробка олійних культур принесла EBITDA $42 млн, що на 17% більше, ніж у попередньому році, завдяки зміцненню цін на світових ринках рослинних олій на тлі різкого зростання цін на нафтопродукти, EBITDA від сільського господарства склала $26 млн.

У сегменті інфраструктури та торгівлі EBITDA досягла $102 млн, що на 79% більше, ніж у попередньому кварталі, та на 65% більше, ніж у попередньому році. Результат був зумовлений головним чином надзвичайно значним внеском торговельних операцій Avere, частка яких у цьому сегментному EBITDA склала $66,6 млн. Експортні термінали додали $13,3 млн завдяки вищим обсягам перевалки через портову інфраструктуру Групи.

Зазначається, що група отримала операційний прибуток до змін оборотного капіталу $260 млн за січень-березень 2026 року, що становить 2,3-кратне збільшення у порівнянні з попереднім кварталом, завдяки помітно сильному грошовому результату Avere. Зміни ; оборотного капіталу були загалом нейтральними протягом звітного періоду, що призвело до незначного припливу грошових коштів у розмірі $3 млн.

Чистий грошовий потік, отриманий від інвестиційної діяльності, склав $68 млн у третьому кварталі 2026ФР, в основному складаючись із $78 млн надходжень від продажу фінансових активів. Це було частково компенсовано $12 млн капітальних витрат, в основному пов’язаних з реконструкцією перевантажувального терміналу в Чорноморську, а також з модернізацією олійних заводів та зерносховищ.

Загальні боргові зобов’язання "Кернел" станом на 31 березня 2026 року становили $814 млн, що на 4% більше, ніж у попередньому кварталі через більше використання кредитних ліній та збільшення лізингових зобов’язань, але залишок готівки збільшився у 2,0 рази порівняно з попереднім кварталом – до $657 млн, що більш ніж компенсувало збільшення боргових зобов’язань.

"В результаті, чистий борг зменшився на 65% кв/кв – до $157 млн. Товарні запаси зменшилися на 16% кв/кв та становили $540 млн станом на 31 березня 2026 року", – йдеться у звіті.

Компанія уточнила, що основний їх обсяг обсяг пов’язаний з сегментом переробки олійних культур, включаючи насіння соняшнику, соняшникову олію та шрот – $310 млн, тоді як запаси зерна складають $230 млн.

У фізичному вираженні запаси харчової олії зросли на 28% кв/кв – до 135 тис. тонн, тоді як запаси насіння соняшнику зменшилися на 39% кв/кв – до 203 тис. тонн, що відображає поступовий зсув структури запасів у бік готової продукції.

Запаси зернових, переважно кукурудзи, пшениці та сої, становили 1 275 тис. тонн, що було підтримано прискореними закупівлями на кінець звітного періоду.

За результатами 9 місяців 2026ФР "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, тоді як його виручка збільшилася на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

У першому півріччі 2026 фінансового року (ФР, липень-грудень 2025 року) "Кернел" скоротив чистий прибуток на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $119 млн. Консолідована виручка становила $1,924 млрд, що на 1% менше показника першого півріччя 2025 ФР, а показник EBITDA знизився на 14% – до $247 млн.

