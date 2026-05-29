США, Китай і Німеччина залишаються найдорожчими країновими брендами у світі - Brand Finance

США, Китай і Німеччина залишилися найдорожчими країновими брендами у світі, згідно з даними щорічного дослідження Brand Finance.

Компанія оцінила вартість бренду США майже в $34,72 трлн, що на 7% нижче торішнього рівня. Оцінка охоплює найрізноманітніші показники, зокрема ВВП, інвестиційну та туристичну привабливість, політику і торговельні правила, соціальні аспекти тощо.

Водночас вартість бренду КНР зросла на 7% (до $22,02 трлн), що призвело до скорочення відставання від першого місця.

Третю сходинку з великим відставанням посідає Німеччина (-8%, до $4,61 трлн), четверту - Велика Британія (-5%, до $4,23 трлн).

На п'яту позицію вийшла Франція (-7%, до $3,63 трлн), відтіснивши на шосту сходинку Японію (-14%, до $3,62 трлн). Канада (-12%, до $2,41 трлн) перемістилася на сьоме місце з восьмого минулого року, Італія (-4%, до $2,3 трлн) - на восьме з дев'ятого, Іспанія (-4%, до $2,12 трлн) - на дев'яте з десятого.

На десяту сходинку з сьомої впала Індія (-30%, до $1,94 трлн).

Сукупна вартість брендів країн G7 за рік впала на $4,5 трлн через геополітичну напруженість, тарифи та економічну невизначеність.

"Ослаблення згуртованості західного альянсу в поєднанні зі збереженим інфляційним тиском і високими цінами на енергоносії сприяло погіршенню настроїв щодо низки авторитетних економічних держав", - наголошується в повідомленні.

Згідно з дослідженням Brand Finance, Росія, вартість бренду якої знизилася на 11%, перемістилася на 25-те місце з 23-го торік, Казахстан (-26%) - на 45-те з 43-го місця, Узбекистан - на 53-тє з 55-го місця, Азербайджан - на 74-тє з 82-го місця, Білорусь - на 86-тє з 88-го місця, Туркменістан - на 87-тє з 80-го місця, Грузія - на 91-тє з 97-го місця, Вірменія - на 105-тє з 103-го місця, Киргизстан - на 120-тє з 127-го місця. Таджикистан залишився на 136-й позиції.

Серед країн топ-100 суттєво впав у рейтингу Єгипет - до 51-го рядка з 35-го роком раніше, Іран - до 63-го з 50-го рядка, Кенія - до 90-го з 70-го рядка, Ангола - до 94-го з 76-го рядка. Тим часом Коста-Ріка злетіла на 70-ту позицію з 81-ї, Демократична Республіка Конго - до 72-ї з 87-ї, Ісландія - до 80-ї з 90-ї.

Загалом у рейтингу зазначено 192 держави. Загальна вартість брендів цих країн за минулий рік скоротилася на 6%.