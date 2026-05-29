Інтерфакс-Україна
Економіка
20:27 29.05.2026

США, Китай і Німеччина залишаються найдорожчими країновими брендами у світі - Brand Finance

2 хв читати
США, Китай і Німеччина залишаються найдорожчими країновими брендами у світі - Brand Finance

США, Китай і Німеччина залишилися найдорожчими країновими брендами у світі, згідно з даними щорічного дослідження Brand Finance.

Компанія оцінила вартість бренду США майже в $34,72 трлн, що на 7% нижче торішнього рівня. Оцінка охоплює найрізноманітніші показники, зокрема ВВП, інвестиційну та туристичну привабливість, політику і торговельні правила, соціальні аспекти тощо.

Водночас вартість бренду КНР зросла на 7% (до $22,02 трлн), що призвело до скорочення відставання від першого місця.

Третю сходинку з великим відставанням посідає Німеччина (-8%, до $4,61 трлн), четверту - Велика Британія (-5%, до $4,23 трлн).

На п'яту позицію вийшла Франція (-7%, до $3,63 трлн), відтіснивши на шосту сходинку Японію (-14%, до $3,62 трлн). Канада (-12%, до $2,41 трлн) перемістилася на сьоме місце з восьмого минулого року, Італія (-4%, до $2,3 трлн) - на восьме з дев'ятого, Іспанія (-4%, до $2,12 трлн) - на дев'яте з десятого.

На десяту сходинку з сьомої впала Індія (-30%, до $1,94 трлн).

Сукупна вартість брендів країн G7 за рік впала на $4,5 трлн через геополітичну напруженість, тарифи та економічну невизначеність.

"Ослаблення згуртованості західного альянсу в поєднанні зі збереженим інфляційним тиском і високими цінами на енергоносії сприяло погіршенню настроїв щодо низки авторитетних економічних держав", - наголошується в повідомленні.

Згідно з дослідженням Brand Finance, Росія, вартість бренду якої знизилася на 11%, перемістилася на 25-те місце з 23-го торік, Казахстан (-26%) - на 45-те з 43-го місця, Узбекистан - на 53-тє з 55-го місця, Азербайджан - на 74-тє з 82-го місця, Білорусь - на 86-тє з 88-го місця, Туркменістан - на 87-тє з 80-го місця, Грузія - на 91-тє з 97-го місця, Вірменія - на 105-тє з 103-го місця, Киргизстан - на 120-тє з 127-го місця. Таджикистан залишився на 136-й позиції.

Серед країн топ-100 суттєво впав у рейтингу Єгипет - до 51-го рядка з 35-го роком раніше, Іран - до 63-го з 50-го рядка, Кенія - до 90-го з 70-го рядка, Ангола - до 94-го з 76-го рядка. Тим часом Коста-Ріка злетіла на 70-ту позицію з 81-ї, Демократична Республіка Конго - до 72-ї з 87-ї, Ісландія - до 80-ї з 90-ї.

Загалом у рейтингу зазначено 192 держави. Загальна вартість брендів цих країн за минулий рік скоротилася на 6%.

 

 

Теги: #вартість #світ #бренди #країни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:02 29.05.2026
Очікуємо тепер, що глобальна спільнота посилить тиск на агресора, – Сибіга після засідання Радбезу ООН

Очікуємо тепер, що глобальна спільнота посилить тиск на агресора, – Сибіга після засідання Радбезу ООН

19:05 18.05.2026
Дві третини респондентів вважають що репліки брендів не є контрафактом, 62% мають досвід їх купівлі – опитування

Дві третини респондентів вважають що репліки брендів не є контрафактом, 62% мають досвід їх купівлі – опитування

10:39 15.05.2026
Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

09:26 15.05.2026
Зеленський подякував усім, хто не змовчав і засудив жорстокий удар: Таку Росію ніколи не можна нормалізувати

Зеленський подякував усім, хто не змовчав і засудив жорстокий удар: Таку Росію ніколи не можна нормалізувати

22:09 11.05.2026
Вишиванка об’єднала понад 100 країн: як студентська ідея стала світовим рухом

Вишиванка об’єднала понад 100 країн: як студентська ідея стала світовим рухом

02:30 10.05.2026
Світові запаси нафти стрімко скорочуються через перебої постачання з Перської затоки – ЗМІ

Світові запаси нафти стрімко скорочуються через перебої постачання з Перської затоки – ЗМІ

03:42 17.04.2026
ЦАХАЛ заявив, що за добу завдав понад 380 ударів по Хезболлі на півдні Лівану

ЦАХАЛ заявив, що за добу завдав понад 380 ударів по Хезболлі на півдні Лівану

22:47 15.04.2026
Глобальний обсяг держборгу досягне 100% світового ВВП у 2029 році – МВФ

Глобальний обсяг держборгу досягне 100% світового ВВП у 2029 році – МВФ

20:31 14.04.2026
МВФ знизив прогноз зростання світового ВВП у 2026р через іранський конфлікт, підготував ризикові сценарії

МВФ знизив прогноз зростання світового ВВП у 2026р через іранський конфлікт, підготував ризикові сценарії

08:50 08.04.2026
Нафта впала на новині про перемир'я між США та Іраном, Brent впала нижче ніж $95 за барель

Нафта впала на новині про перемир'я між США та Іраном, Brent впала нижче ніж $95 за барель

ВАЖЛИВЕ

Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт змін до держбюджету-2026 для фінансування сил оборони 240 голосами

Законопроєкт про реформування спрощеної системи оподаткування треба внести до Ради до грудня-2026 – угода з ЄС

Прийняття законів про оподаткування імпортних посилок та цифрових платформ є умовою 2-го траншу макрофіну ЄС

Рада прийняла закон про публічні закупівлі, який є вимогою інструменту Світового банку та ЄС

ДП "Ліси України" з 1 липня очолить ексзаступник глави Мінекономіки Зубович

ОСТАННЄ

Ukrainian business urges parliament, govt to reform e-document management in line with EU standards

Світовий банк надасть EUR236 млн кредит Україні для підтримки держвидатків під гарантію Швеції

Обсяги введеного в експлуатацію житла в Україні у I кв.-2026 зменшилися на 0,1% – Держстат

Середня зарплата в Україні у квітні виросла на 0,5% і становила 30,515 тис. грн – Держстат

Бізнес закликає Раду та уряд підтримати гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС у сфері е-документів

Агровиробники зможуть отримати звільнення від експортного мита на сою та ріпак без висновків ТПП – Мінекономіки

Нацбанк розцінює звинувачення Гетманцева як політично вмотивований тиск – заява

Україну слід звільнити від квот на сталь у рамках нових заходів ЄС – СЕО "Інтерпайпа"

Кадрові та організаційні зміни проведуть в ТУ БЕБ Київської області через викриття детективів на хабарях

Постраждалий від обстрілів у 2025р. Sparrow Park Lviv отримає 91 млн грн держстимулювання на відновлення – Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА