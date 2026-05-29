19:31 29.05.2026

Світовий банк надасть EUR236 млн кредит Україні для підтримки держвидатків під гарантію Швеції

Міністерство фінансів та Світовий банк підписали угоду про надання позики на EUR236 млн в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) під державну гарантію Швеції.

Залучене фінансування надійде до загального фонду Державного бюджету України найближчим часом і буде спрямовано на відшкодування ключових соціальних видатків держави, повідомив Мінфін на своєму сайті у п'ятницю.

У свою чергу уряд Швеції повідомив, що ця гарантія на суму близько 2,5 млрд шведських крон – це вже друга подібні гарантія для України, тоді як перша була надана ще у 2022 році. Тоді Швеція була однією з перших країн, які надали гарантію такого роду.

"Це рішення ухвалено в рамках дозволу укласти гарантійні угоди у 2026 році, наданого уряду Ріксдагом (парламентом) раніше цього року", – йдеться в повідомленні.

Проєкт PEACE in Ukraine впроваджується з червня 2022 року як відповідь на повномасштабну збройну агресію РФ проти України та покликаний забезпечити безперервне виконання основних державних функцій на національному і регіональному рівнях в умовах воєнного стану. Після надходження цієї позики загальний обсяг фінансування, мобілізованого в межах проєкту, становитиме майже $53,5 млрд, уточнив Мінфін.

