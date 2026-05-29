Середня зарплата в Україні у квітні виросла на 0,5% і становила 30,515 тис. грн – Держстат

Середня заробітна плата штатних працівників України у квітні зросла на 0,5% порівняно з березнем 2026 року і становила 30,515 тис. грн, повідомили у Державній службі статистики (Держстат).

За даними статвідомства, найвищий рівень середньої зарплати у минулому місяці зафіксовано в Києві – 48,003 тис. грн та Київський області – 30,584 тис. грн, найнижчий у Кіровоградській – 21,199 тис. грн і Чернівецькій – 21,687 тис. грн областях.

У квітні 2026 року найвища оплата праці спостерігалася у сфері інформації та телекомунікацій – 77,861 тис. грн, фінансової та страхової діяльності – 69,446 тис. грн, професійної, наукової та технічної діяльності – 40,358 тис. грн, державному управлінні й обороні – 35,553 тис. грн, у сфері оптової та роздрібної торгівлі – 35,442 тис. грн, у промисловості – 33,341 тис. грн, на підприємствах транспорту, поштової та кур’єрської служб – 29,262 тис. грн, у сфері операцій з нерухомістю – 27,707 тис. грн, у будівництві – 24,094 тис. грн.

При цьому найнижча середня заробітна плата спостерігалася в сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 19,855 тис. грн, в освітян – 20,037 тис. грн, у працівників охорони здоров’я і соцдопомоги – 20,868 тис. грн

Згідно з даними статвідомства, заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 травня 2026 року становила 3,7 млрд грн (у березні – 3,6 млн грн)

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Як повідомлялося, зростання споживчих цін в Україні у квітні 2026 року сповільнилося до 1,4% з 1,7% у березні, 1% у лютому та 0,7% в січні поточного року. За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками квітня 2026 року зросла до 8,6% із 7,9% за підсумками березня, 7,6% за підсумкам лютого, 7,4% за підсумками січня.

НБУ наприкінці квітня погіршив прогноз інфляції на 2026 рік з 7,5% до 9,4%, у 2027 році – з 6% до 6,5%.