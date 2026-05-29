Бізнес закликає Раду та уряд підтримати гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС у сфері е-документів

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулась із закликом до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, а також до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства та Міністерства цифрової трансформації з проханням забезпечити системний та оперативний підхід до реформи електронного документообігу, ухваливши законопроєкт №14414.

"Чинне регулювання е-документообігу вже не відповідає сучасним автоматизованим бізнес-процесам та європейським підходам... Наявна модель фактично зберігає прив’язку до індивідуального підписання та візуалізації кожного документа, що ускладнює автоматизацію і створює додаткове адміністративне навантаження на бізнес", – зазначено у заяві ЄБА, яку надіслала пресслужба.

В асоціації наголосили, що неврегульованість статусу структурованих електронних документів наразі стримує інтеграцію українського бізнесу до цифрового ринку ЄС, а також розвиток е-рішень у логістиці, податковому адмініструванні та аудиті. Серед ключових потреб бізнесу в ЄБА називають правове визнання структурованих електронних документів та можливість їх автоматизованої обробки без обов’язкової візуалізації, а також розширення можливостей використання електронних печаток юридичних осіб.

Крім того, реформа має забезпечити гармонізацію законодавства України з Регламентом ЄС №910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги (eIDAS) і створити умови для повноцінного впровадження електронних первинних і розрахункових документів. Окремо підкреслюється актуальність переходу від паперового архівування до електронного зберігання документів відповідно до практик країн ЄС.