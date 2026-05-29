15:33 29.05.2026

Нацбанк розцінює звинувачення Гетманцева як політично вмотивований тиск – заява

Національний банк України категорично заперечує та спростовує будь-які обвинувачення з боку голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева щодо недостатності чи відсутності наглядових дій регулятора та вважає їх безпідставними й маніпулятивними.

"Безпідставні прямі публічні звинувачення ми розцінюємо як заангажованість та політично вмотивований тиск на Національний банк", – йдеться у офіційній позиції правління НБУ щодо заяв Гетманцева.

Нацбанк наголошує, що його діяльність ґрунтується на "визначених нормативно-правовими актами наглядовій практиці та процедурах, чітко регламентованій роботі підрозділів та визначеній законодавством системі колегіальних органів, що діють у межах делегованих повноважень", щоб унеможливити ухвалення одноосібних та необґрунтованих рішень, а також запобігти подібним спробам тиску та політизації діяльності НБУ.

НБУ також звернув увагу, що раніше Гетманцев визнавав зусилля регулятора на напрямку протидії та запобігання відмиванню коштів і скоєння економічних злочинів, а його перехід до щоденних звинувачень після "Міндічгейту" вважає кон’юнктурним та непрофесійним.

Нацбанк додав, що надав відповіді на всі 119 депутатських звернень, що надійшли від Гетманцева протягом повномасштабної війни.

"У разі наявності в пана Гетманцева інформації про конкретні факти порушень саме Сенс Банком вимог законодавства з питань фінансового моніторингу пропонуємо передати таку інформацію до Національного банку для її перевірки в межах компетенції, а також до інших компетентних органів, у тому числі правоохоронних", – йдеться у заяві.

НБУ також зазначив, що до його мандату не належить контроль за повнотою сплати податків клієнтами банків чи підтвердження фактів легалізації кримінальних доходів.

"Закликаємо голову комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики пана Гетманцева втриматися від безпідставних резонансних звинувачень, які не лише суперечать основам етики народного депутата, закріпленим законом, а й негативно впливають на міжвідомчу взаємодію, у той час, коли українське суспільство та міжнародні партнери очікують від нас максимально продуктивної співпраці", – підсумувало правління.

Гетманцев після появи в рамках "Міндічгейту" питань до роботи державного Сенс Банку та призначення його наглядової ради неодноразово різко критикував НБУ та особистор його голову Андрія Пишного.

"Помилково сприймати політичну незалежність установи, як індульгенцію керівника від злочинів, в тому числі, спрямованих на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом та ухилення від оподаткування. Мені здається, ці аксіоми є очевидними і зрозумілими всім, включаючи керівника НБУ, який розумів ризики протиправної діяльності та її невідворотні наслідки", – йдеться в одному з останніх дописів голови комітету.

