Інтерфакс-Україна
Економіка
14:15 29.05.2026

Україну слід звільнити від квот на сталь у рамках нових заходів ЄС – СЕО "Інтерпайпа"

Україну слід звільнити від квот на сталь у рамках нових заходів ЄС – СЕО "Інтерпайпа"
Фото: Пресслужба "Інтерпайп"

Україну потрібно звільнити від квот на сталь у рамках нового заходу ЄС щодо торгівлі цими товарами, заявив генеральний директор Української промислової компанії "Інтерпайп" Лука Занотті (Luca Zanotti) в інтерв’ю виданню Politico.

При цьому Занотті підкреслив, що три основні інституції ЄС погодилися, що Україна є особливим випадком, який має право на торговельні пільги після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. "Існує конкретне формулювання щодо того, що Україна стикається з "винятковою та негайною ситуацією безпеки", і це призводить до особливого статусу", – сказав він.

Видання уточнює, що ЄС має намір подвоїть тарифи на сталь з 1 липня поточного року до 50%. Водночас квота, яка дозволяє ввозити певні кількості без оподаткування, буде скорочена майже вдвічі. Відзначається, що Україна дуже залежить від ЄС як експортного ринку.

Видання також констатує, що "Інтерпайп" виробляє сталеві труби, які знаходять своє застосування в нафтогазовій промисловості, гірничодобувному обладнанні, будівництві та кранах. Компанія також виробляє колеса для рухомого складу та дрібніші сталеві вироби. У 2012 році група почала використовувати електродугову піч, що зробило його викиди набагато нижчими, ніж у виробників сталі, що працюють на вугіллі або газі. Сталевий брухт є основним інгредієнтом для електропечей.

"У Європі є сили, які мають сильну політичну позицію спотворити дух і формулювання" законів, що стосуються України, - сказав Занотті. - Якщо ЄС запровадить квоти для України, де виробництво скоротилося на 80% порівняно з показниками до 2022 року, це буде "дуже важким кроком назад".

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії – шість промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет", електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь" та трубний завод у Румунії Interpipe Roman.

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини.

11:29 26.05.2026
Україна порушила антидемпінгове розслідування імпорту прокату з покриттям із Туреччини, В'єтнаму, Кореї та Індії

16:34 22.05.2026
Україна в квітні знизила виплавку сталі більш на чверть до квітня-2025, посівши 25-те місце в рейтингу Worldsteel

12:18 19.05.2026
Слід зберегти особливий режим поставок сталі до ЄС, бо металургія є важливою галуззю для здатності України виграти війну – євродепутатка

19:41 18.05.2026
ЄК дозволить Україні продовжити експорт сталі в ЄС, незважаючи на запроваджені обмеження

16:07 18.05.2026
Євродепутатка Карлсбро відвідала "Інтерпайп" на фоні можливого запровадження ЄС більш жорсткого режиму імпорту сталі

09:59 14.05.2026
"Інтерпайп" погасив всі свої облігації-2026р на $300 млн, вчасно виплативши черговий купон

15:53 08.05.2026
Україна спільно з Туреччиною домовились про цифровізацію дозволів для міжнародних перевезень

13:58 06.05.2026
"Інтерпайп" відновив виробництво трубної продукції на румунському заводі Interpipe Roman - СЕО

11:46 10.04.2026
"Інтерпайп" долучився до будівництва ВЕС у Північному морі

19:14 02.04.2026
"Інтерпайп" придбав у ArcelorMittal завод AMTP Roman у Румунїї

