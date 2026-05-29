Кадрові та організаційні зміни проведуть в ТУ БЕБ Київської області через викриття детективів на хабарях

Рішення щодо кадрових та організаційних змін у територіальному управлінні Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області ухвалено унаслідок викриття співробітників відомства на корупції, повідомив у своєму телеграм-каналі директор БЕБ Олександр Цивінський.

"Коли хтось вирішує переплутати державну службу з "вирішенням питань", то відповідальність несуть не лише виконавці. Висновки робимо швидко... Для тих, хто приходить "вирішувати питання", будь-який прояв недоброчесності має ставати квитком на вихід. Очищення системи триває", - написав Цивінський.

За словами очільника відомства, наразі у БЕБ паралельно посилюють внутрішній контроль. Під час трансформації БЕБ було виявлено законодавчу проблему, а саме неврегульованість між законами "Про Бюро економічної безпеки України" та "Про оперативно-розшукову діяльність", що обмежує можливості підрозділу внутрішнього контролю повноцінно документувати корупцію всередині органу. Спільно з профільним комітетом Верховної Ради БЕБ вже підготувало відповідні зміни, які наразі очікують на остаточне ухвалення парламентом.

Олександр Цивінський додав, що наразі ці функції частково виконують інші правоохоронні органи, проте БЕБ працює над побудовою моделі випередження корупційних ризиків ще до створення кримінальних проваджень.

"Будемо не лише реагувати на корупцію, а й працювати на випередження. Ми будуємо модель, у якій корупційні ризики виявляються та припиняються ще до того, як стають кримінальними провадженнями", - підкреслив очільник бюро.

Як повідомлялося, 28 травня Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про затримання двох працівників БЕБ у Київській області - старшого детектива, який вимагав $15 тис. від фігуранта справи про підробку грошей, та аналітика, який за $2 тис. обіцяв вплинути на посадовців податкової служби для видачі ліцензії на пальне. Обох посадовців затримали прокурори Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР після одержання коштів, наразі їм готується повідомлення про підозру.