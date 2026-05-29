Інтерфакс-Україна
Економіка
13:39 29.05.2026

Кадрові та організаційні зміни проведуть в ТУ БЕБ Київської області через викриття детективів на хабарях

Рішення щодо кадрових та організаційних змін у територіальному управлінні Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області ухвалено унаслідок викриття співробітників відомства на корупції, повідомив у своєму телеграм-каналі директор БЕБ Олександр Цивінський.

"Коли хтось вирішує переплутати державну службу з "вирішенням питань", то відповідальність несуть не лише виконавці. Висновки робимо швидко... Для тих, хто приходить "вирішувати питання", будь-який прояв недоброчесності має ставати квитком на вихід. Очищення системи триває", - написав Цивінський.

За словами очільника відомства, наразі у БЕБ паралельно посилюють внутрішній контроль. Під час трансформації БЕБ було виявлено законодавчу проблему, а саме неврегульованість між законами "Про Бюро економічної безпеки України" та "Про оперативно-розшукову діяльність", що обмежує можливості підрозділу внутрішнього контролю повноцінно документувати корупцію всередині органу. Спільно з профільним комітетом Верховної Ради БЕБ вже підготувало відповідні зміни, які наразі очікують на остаточне ухвалення парламентом.

Олександр Цивінський додав, що наразі ці функції частково виконують інші правоохоронні органи, проте БЕБ працює над побудовою моделі випередження корупційних ризиків ще до створення кримінальних проваджень.

"Будемо не лише реагувати на корупцію, а й працювати на випередження. Ми будуємо модель, у якій корупційні ризики виявляються та припиняються ще до того, як стають кримінальними провадженнями", - підкреслив очільник бюро.

Як повідомлялося, 28 травня Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про затримання двох працівників БЕБ у Київській області - старшого детектива, який вимагав $15 тис. від фігуранта справи про підробку грошей, та аналітика, який за $2 тис. обіцяв вплинути на посадовців податкової служби для видачі ліцензії на пальне. Обох посадовців затримали прокурори Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР після одержання коштів, наразі їм готується повідомлення про підозру.

18:26 28.05.2026
Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

15:37 28.05.2026
Канал збуту контрафактних вейпів на 27 точок викрито у Києві, вилучено продукції на 12,3 млн грн – БЕБ

14:16 24.05.2026
Головний офіс БЕБ пошкоджений внаслідок обстрілу Росії

21:29 20.05.2026
У Мінцифри призначили нову заступницю з питань європейської інтеграції

20:10 20.05.2026
Ексзаступник міністра Власенко став тво голови Держгеонадр, звільнені два заступники міністра оборони – Мельничук

12:37 19.05.2026
Схема незаконного збуту вейпів та кальянного тютюну зупинена у Чернівцях – БЕБ

12:25 19.05.2026
БЕБ викрило схему дроблення мережі секонд-хендів через 530 ФОПів із держзбитками 38,6 млн грн

18:25 18.05.2026
Організаторів тіньового збуту сигарет в Одесі оштрафували на 190 тис. грн із конфіскацією товару на 3 млн грн - БЕБ

18:41 15.05.2026
У Мінцифри призначили нового заступника міністра

12:34 15.05.2026
БЕБ вилучило майно тіньових мереж збуту е-сигарет більш як на 150 млн грн у 12 регіонах

