Постраждалий від обстрілів у 2025р. Sparrow Park Lviv отримає 91 млн грн держстимулювання на відновлення – Свириденко

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства погодило заявку на 91 млн грн для індустріального парку Sparrow Park Lviv, який у 2025 році постраждав внаслідок масованої російської атаки по Львову, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Запрацювала ще одна програма політики "Зроблено в Україні" – стимулювання індустріальних парків, які постраждали через російські обстріли (…) Кошти спрямують на відновлення промислової інфраструктури парку", – написала вона в телеграм-каналі.

Вона також повідомила, що в рамках загальної програми стимулювання індустріальних парків погоджено першу в поточному році заявку – на 5,5 млн грн на будівництво мереж газо- і водопостачання для індустріального парку Smart Tech Industry (Лубни Полтавської обл.).

Свириденко нагадала, що в рамках цієї програми держава покриває до 80% вартості відновлення інфраструктури, але не більше 200 млн грн на один парк.

Для будівництва нової інфраструктури співфінансування 50% на 50%, сума до 150 млн грн. Водночас керуюча компанія має інвестувати власні кошти, ввести в експлуатацію щонайменше 5000 кв. м промислових площ і залучити не менше двох промислових підприємств.

У держбюджеті на 2026 рік на державне стимулювання індустріальних парків передбачено 1 млрд грн.

"Цього року ми змогли розпочати прийом заяв раніше – вже 31 березня, подання заяв триватиме до 15 серпня", – йдеться у дописі.

Станом на кінець минулого року в індустріальних парках збудовано чи будується 37 заводів. Індустріальні парки є складовою інвестиційного компоненту політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".

Як нагадується в повідомленні на сайті Мінекономіки, спеціальний механізм відновлення постраждалим від російських обстрілів індустріальних парків запроваджено у березні 2026 року – фінансування надається у розмірі 80% кошторисної вартості робіт з відновлення ураженої інфраструктури.

ІП Sparrow Park Lviv було зруйновано на початку жовтня минулого року ракетним обстрілом, після чого парк призупинив роботу.

ІП Smart Tech Industry зареєстровано у березні 2024 року, основна спеціалізація – агропереробка, харчова промисловість.