Уряд цьогоріч витратить до 40 млрд грн на підтримку бізнесу, наступного року обсяг допомоги планують збільшити - Соболев

Фото: https://www.facebook.com/

Кабінет міністрів України у 2026 році планує спрямувати 35-40 млрд грн на реалізацію програм прямої підтримки бізнесу у вигляді грантів та іншого фінансування, сказав міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев під час конференції Forbes Money у Києві в четвер.

"Загалом щороку ми виділяємо 35-40 млрд на програми для бізнесу. Найбільша з них - це 5-7-9%. І, наприклад, для енергетики ми її розширили, там прибрали кордони, буде нова програма на 0,5 млрд грн для фінансування енергетики для проектів до EUR25 млн євро... І я гадаю, що наступного року ми навіть розширимо (обсяги допомоги бізнесу - ІФ-У), тому що ми бачимо - це допомагає", - сказав міністр.

За словами міністра, орієнтована на більші компанії нова програма обсягом 500 млн грн дозволить фінансувати великі енергетичні проєкти. Він додав, що через воєнні дії ризики в Україні залишатимуться підвищеними, а інвестори вимагатимуть вищої прибутковості.

Тому ключовим завданням є побудова фінансових інструментів, які дозволять перекладати частину цих ризиків на державу. Це необхідно, щоб комерційно конкурувати за гроші та інвестиції з нашими сусідами. Фінансові механізми пілотуються в умовах воєнного стану, щоб після настання миру оперативно розширити їх для швидкого зростання.

Серед інших кроків для стимулювання внутрішніх інвестицій у 2026 році очільник відомства назвав компенсацію капексу через податки. Відповідний законопроєкт уже ухвалено в першому читанні, наразі тривають переговори з МВФ щодо його підготовки до другого читання. Механізм передбачає надання податкових пільг для покриття капексу за аналогією з індустріальними парками з подальшим поширенням на всю Україну.

Окремими важливими напрямами міністр назвав впровадження локалізації в оборонних закупівлях для спрямування публічних коштів на українські товари, а також запуск програми "промислового Рамштайну". Ця програма адмініструватиметься через Національну установу розвитку (НУР) - державний банк розвитку, створений минулого року.

Він додав, що коаліція країн-донорів, до якої входять Німеччина, Італія та Японія, внесе кілька сотень мільйонів доларів для здешевлення кредитів і надання гарантій українським підприємствам на закупівлю європейського промислового обладнання для відновлення виробництва.