12:10 29.05.2026

В Україні має з’явитися обов’язкове страхування майна від воєнних ризиків - думка

В Україні має з’явитися обов’язкове страхування від воєнних ризиків рухомого та нерухомого майна, вважає засновник та співвласник WINHUB, президент корпорації TERWIN Руслан Шостак.

"Ми маємо чесно визнати - війна надовго. Це вже не нова реальність. Це просто реальність, в якій Україна живе, працює, будує і захищається. І в нас є внутрішні ресурси, щоб забезпечити життєстійкість українців та українського бізнесу. Нам не потрібні західні гроші для відновлення після кожного чергового удару ворожої країни. Партнерські кошти потрібні на ППО, зброю, оборону. А відновлення ми можемо і повинні навчитися системно фінансувати самі. На п’ятому році війни в Україні нарешті має з’явитися повноцінна система страхування та компенсації збитків від воєнних дій", - написав Шостак у фейсбук.

За його думкою, необхідно зробити обов’язковим страхування від воєнних ризиків рухомого та нерухомого майна.

"Я впевнений, що наша команда міністрів сьогодні це здатна зробити. Наприклад, в Україні приблизно 10 млн автомобілів. Щорічно ми втрачаємо тисячі автівок після чергових атак. Якщо кожен автомобіліст застрахує свою машину за прозорою формулою - в середньому, наприклад, на 1000 грн на рік, — країна отримає 10 млрд грн страхового фонду. Це близько 250 млн доларів на рік. Цих коштів може бути достатньо для компенсації значної частини збитків. Те саме із житлом. В Україні близько 1 млрд кв. м житлової нерухомості. Якщо страховий внесок становитиме хоча б 1 долар за квадратний метр, ми отримаємо мільярд доларів житлового страхового фонду", - навів він приклади.

Те саме стосується бізнесу, складських приміщень, виробничих об’єктів, торговельних точок.

"Нам не потрібні для цього ні міжнародні капітали, ні гранти. Ми самі в Україні можемо створити систему власної безпеки та життєстійкості. Значна частина ресурсів для відновлення вже знаходиться всередині країни. Потрібно лише створити механізм, який дозволить ефективно ними користуватися", - зазначив Шостак.

Він також констатував, що від початку війни корпорація втратила близько 35% бізнесу. "Але ми намагаємося не говорити про власні втрати: на загальному тлі вони не виглядають настільки значними. При цьому практично щомісяця кілька наших магазинів у різних регіонах України, особливо в прифронтових областях, зазнають пошкоджень або повністю руйнуються. Близько 20% наших об’єктів залишилися на окупованих територіях", - зазначив він.

Корпорація TERWIN є об’єднанням 17-ти компаній і перебуває під керівництвом Руслана Шостака, зокрема до корпорації входять торговельні мережі EVA та VARUS.

