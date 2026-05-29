12:01 29.05.2026

Перехід від спеціальних до професійних пенсій виправить несправедливість щодо мобілізованих – Улютін

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України працює над пенсійною реформою, яка у тому числі передбачає перехід від спецпенсій до професійних, повідомив міністр Денис Улютін

"Ми пропонуємо, щоб навіть рік служби формував право на професійну пенсію. Для учасників бойових дій також розглядається окрема державна надбавка. Якщо мобілізований після війни вирішить залишитися на контракті, його професійна пенсія зростатиме разом із тривалістю служби", – розповів міністр в інтерв’ю АрміяInform.

За його словами, професійна пенсія дозволить формувати накопичення вже після першого року професійних внесків і зберігати їх навіть у разі зміни сфери діяльності, що в свою чергу дозволить виправити несправедливість щодо мобілізованих.

Окремо Улютін зазначив, що професійні пенсії фінансуватимуться не з державного бюджету, а за рахунок додаткових накопичень, які здійснюватиме роботодавець.

Одночасно він наголосив, що люди, які вже отримують спеціальні пенсії, нічого не втратять, так як усі призначені виплати зберігатимуться.

"Для тих, хто зараз служить, перехід до нової системи буде поступовим: роки служби до запуску реформи рахуватимуться за старими правилами, після запуску – за новими", – додав міністр.

