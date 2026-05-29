10:42 29.05.2026

Торгові центри переформатовуються з фокусом на "економіку досвіду" - UTG

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Торгові центри переформатовуються з фокусом на "економіку досвіду", українські бренди збільшують присутність, повідомила директор компанії UTG Євгенія Локтіонова агентству "Інтерфакс-Україна".

"Головний фокус девелоперів торгової нерухомості зараз - стабільна затребуваність або відвідуваність, автономність та "економіка досвіду". Саме виходячи з цих пріоритетів зараз активно переформатовуються ТРЦ", - повідомила вона.

Ключовим для всіх форматів є забезпечення автономності, 100% безперебійне живлення та наявність облаштованих укриттів стали базовою умовою виживання об’єкта.

Серед трендів споживацьких запитів - зміщення від імпульсивних покупок до раціональних. Тому відбувається скорочення площі магазинів емоційних "дрібничок" (навесні 2026 року ринок залишили мережі Usupso та O! Some).

"Найбільш фінансово стійкими стали компактні або районні ТЦ, де мікс орієнтований на щоденні потреби: великий якірний супермаркет, аптека, побутові сервіси, casual-одяг та функціональний фуд-корт", - констатує Локтіонова.

Відбувається трансформація розваг, коли класичні кінотеатри та старі формати дитячих кімнат втрачають позиції (наприклад, закрився кінотеатр "Лінія Кіно" в столичному "Магелані"). Їх замінюють імерсивні, спортивні та інтерактивні зони відпочинку.

"Якщо казати про найбільш затребуваний сегмент, то зараз більшість покупців стали максимально чутливими до ціни. Основний обсяг виторгу генерують бренди доступного сегмента, сімейні концепції та мультибрендові формати, що пропонують чітку цінову пропозицію, наприклад, Sinsay, HalfPrice, LC Waikiki", - каже Локтіонова.

Вона зазначила, що середній сегмент та преміум не зникли, але наразі концентруються виключно у топових великих ТРЦ столиці та великих міст (на кшталт Lavina Mall, Ocean Plaza, Respublika Park). "Покупці цього сегмента готові платити, але вимагають виняткового сервісу, інновацій та унікального досвіду в магазині. А ось класичний мідл-сегмент без чіткого позиціонування втрачає позиції найбільше", - констатувала експерт.

Навесні 2026 року відбулось скорочення присутності або вихід деяких турецьких операторів з українського ринку. Зокрема, Koton повністю припинив роботу в Україні, холдинг FLO Retailing згорнув присутність мереж FLO та InStreet, а також відмовився від ліцензійного розвитку бренду Reebok. Також ринок залишає взуттєва мережа SuperStep (керується турецькою Eren Retail Group). Це пов’язано з падінням маржинальності в Україні, валютними коливаннями та зміною глобальних стратегій материнських холдингів (переорієнтація на менш ризиковані ринки).

"Але великі вивільнені площі в ТРЦ активно займають потужні українські fashion-оператори, а також великі європейські value-мережі. Наприклад, замість Koton у ТРЦ Lavina Mall зайшли українські мережі EVA Beauty та Marathon. Також локації турецьких брендів активно освоюють вітчизняні бренди з сильним маркетингом: Gepur, One by One, Vloria, "Всі. Свої", CHER’17", - навела приклад Локтіонова.

За її словами, попри ризики, міжнародні компанії бачать високий рівень споживання в Україні та поступово виходять на ринок через офіційних дистриб’юторів або напряму. Окрім польського гіганта Pepco (який продовжує експансію), на українському ринку активізувалися гравці преміум та casual сегментів через дистриб’юторів. Так, навесні 2026 року в Києві відкрився перший монобрендовий бутик британського бренду Barbour. Також ринок поповнюється новими лінійками на кшталт Karl Lagerfeld Jeans та польською мережею снікер-культури World Box.

Компанію UTG створено 2001 року. Вона розробила понад 1,3 тис. концепцій об’єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.

19:28 28.05.2026
Завершено аварійні роботи в ТЦ на "Лук'янівській" – ДСНС

