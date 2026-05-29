"Укрзалізниця" передислоковує пасажирські вагони на напрямки з більшим попитом

АТ "Укрзалізниця" повідомило про зменшення кількості пасажирських вагонів у поїздах на маршрутах, які користуються меншим попитом, та передислокацію їх на рейси, де є найбільший запит.

"Це дає змогу в умовах дефіциту парку призначати додаткові поїзди та збільшувати кількість вагонів у найбільш затребуваних рейсах", – йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм в п’ятницю.

Зазначається, що незабаром на щоденне курсування буде переведено одразу сім пар поїздів. Зокрема, мова йде про потяг №4/3 Ужгород – Дніпро, №86/85 Львів – Запоріжжя, №128/127 Львів – Кривий Ріг, Запоріжжя, №78/77 Ковель – Одеса, №88/87 Ковель – Дніпро, а також потяги №7/8 Харків – Одеса та №121/122 Миколаїв – Київ.

Серед іншого, компанія відновлює курсування поїзда №143/144 Суми – Рахів. Таким чином рейс з’єднає північну Слобожанщину та Сіверщину із заходом країни й забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа з Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом, Яремче та Ворохтою.

Крім того, між столицею та Буковиною "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №227/228 Київ – Чернівці, який курсуватиме через день через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ та Коломию. У складі поїзда передбачаються вагони плацкарт, купе та СВ.

"Продаж квитків на призначені рейси відкриватиметься відповідно до дат курсування поїздів. Глибина продажу квитків залежить від конкретного напрямку та становить 20-5 діб до дати відправлення", – пояснили в компанії.