Інтерфакс-Україна
Економіка
10:14 29.05.2026

"Укрзалізниця" передислоковує пасажирські вагони на напрямки з більшим попитом

2 хв читати
"Укрзалізниця" передислоковує пасажирські вагони на напрямки з більшим попитом

АТ "Укрзалізниця" повідомило про зменшення кількості пасажирських вагонів у поїздах на маршрутах, які користуються меншим попитом, та передислокацію їх на рейси, де є найбільший запит.

"Це дає змогу в умовах дефіциту парку призначати додаткові поїзди та збільшувати кількість вагонів у найбільш затребуваних рейсах", – йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм в п’ятницю.

Зазначається, що незабаром на щоденне курсування буде переведено одразу сім пар поїздів. Зокрема, мова йде про потяг №4/3 Ужгород – Дніпро, №86/85 Львів – Запоріжжя, №128/127 Львів – Кривий Ріг, Запоріжжя, №78/77 Ковель – Одеса, №88/87 Ковель – Дніпро, а також потяги №7/8 Харків – Одеса та №121/122 Миколаїв – Київ.

Серед іншого, компанія відновлює курсування поїзда №143/144 Суми – Рахів. Таким чином рейс з’єднає північну Слобожанщину та Сіверщину із заходом країни й забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа з Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом, Яремче та Ворохтою.

Крім того, між столицею та Буковиною "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №227/228 Київ – Чернівці, який курсуватиме через день через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ та Коломию. У складі поїзда передбачаються вагони плацкарт, купе та СВ.

"Продаж квитків на призначені рейси відкриватиметься відповідно до дат курсування поїздів. Глибина продажу квитків залежить від конкретного напрямку та становить 20-5 діб до дати відправлення", – пояснили в компанії.

Теги: #передислокація #укрзалізниця #вагони #напрямки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:54 28.05.2026
"Укрзалізниця" встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах

"Укрзалізниця" встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах

17:41 27.05.2026
Міносвіти, "Укрзалізниця" та Центр страткомунікацій закликають батьків поговорити з дітьми про небезпеку зачепінгу

Міносвіти, "Укрзалізниця" та Центр страткомунікацій закликають батьків поговорити з дітьми про небезпеку зачепінгу

18:52 26.05.2026
САП оскаржить рішення про закриття справи щодо незаконного заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці"

САП оскаржить рішення про закриття справи щодо незаконного заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці"

16:15 26.05.2026
ВАКС закрив справу щодо нардепа Дубневича про заволодіння коштами "Укрзалізниці" у зв'язку із закінченням строку розслідування

ВАКС закрив справу щодо нардепа Дубневича про заволодіння коштами "Укрзалізниці" у зв'язку із закінченням строку розслідування

18:56 23.05.2026
"Укрзалізниця" провела благодійний забіг "Стартуємо за розкладом", збирали кошти для постраждалих від війни

"Укрзалізниця" провела благодійний забіг "Стартуємо за розкладом", збирали кошти для постраждалих від війни

16:56 20.05.2026
Мешканець Києва отримав 15 років тюрми за підпали об'єктів "Укрзалізниці" на замовлення ворога

Мешканець Києва отримав 15 років тюрми за підпали об'єктів "Укрзалізниці" на замовлення ворога

15:07 20.05.2026
Продовження строку служби вантажних вагонів на фоні їх профіциту посилює деградаційні процеси – КВБЗ

Продовження строку служби вантажних вагонів на фоні їх профіциту посилює деградаційні процеси – КВБЗ

14:34 20.05.2026
Росія за час повномасштабного вторгнення знищила 46 пасажирських вагонів "Укрзалізниці"

Росія за час повномасштабного вторгнення знищила 46 пасажирських вагонів "Укрзалізниці"

19:00 19.05.2026
Не вік, а технічний стан: бізнес вимагає скасування граничного строку для вагонів

Не вік, а технічний стан: бізнес вимагає скасування граничного строку для вагонів

13:58 19.05.2026
Бізнес вимагає скасування норм граничного строку експлуатації вагонів, у пріоритеті - їх технічний стан

Бізнес вимагає скасування норм граничного строку експлуатації вагонів, у пріоритеті - їх технічний стан

ВАЖЛИВЕ

Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт змін до держбюджету-2026 для фінансування сил оборони 240 голосами

Законопроєкт про реформування спрощеної системи оподаткування треба внести до Ради до грудня-2026 – угода з ЄС

Прийняття законів про оподаткування імпортних посилок та цифрових платформ є умовою 2-го траншу макрофіну ЄС

Рада прийняла закон про публічні закупівлі, який є вимогою інструменту Світового банку та ЄС

ДП "Ліси України" з 1 липня очолить ексзаступник глави Мінекономіки Зубович

ОСТАННЄ

Торгові центри переформатовуються з фокусом на "економіку досвіду" - UTG

Світовий банк схвалив проєкт для трансформації системи соцзахисту України обсягом $880 млн

"Метінвест" зменшив інвестиції через війну до $250-280 млн/рік, з нових напрямів енергетика – топменеджер

Bosch наростив продажі в Україні на 3,5% до EUR162 млн за 2025 рік

Спілка молочних підприємств виступає за повернення повноцінних вимог до маркування харчових продуктів

Девелопер "РІЕЛ" купує "Естейт Девелоп" з житловим проєктом у Шевченківському районі Києва

Польська Pepco залучає у команду в Україні топменеджерів з "Епіцентр", Multiplex, Sinsay – Асоціація ритейлерів

Канал збуту контрафактних вейпів на 27 точок викрито у Києві, вилучено продукції на 12,3 млн грн – БЕБ

JYSK відкрив два нових магазини

Кабмін схвалив проєкт нового Митного кодексу України, найближчим часом подасть його до Ради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА