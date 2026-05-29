Інтерфакс-Україна
Економіка
09:29 29.05.2026

Світовий банк схвалив проєкт для трансформації системи соцзахисту України обсягом $880 млн

1 хв читати
Світовий банк схвалив проєкт для трансформації системи соцзахисту України обсягом $880 млн

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила новий проєкт SPIRIT (Social Protection for Inclusion, Resilience, Innovation and Transformation) загальним обсягом 880 млн дол, спрямований на модернізацію системи соціального захисту України, підтримку вразливих груп населення та посилення стійкості громад, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Зазначається, що проєкт реалізовуватиметься Мінсоцполітики та охопить понад мільйон людей, зокрема малозабезпечені родини, сім’ї з дітьми, людей з інвалідністю, осіб похилого віку та тих, хто здійснює догляд.

Зокрема, фінансування проєкту включає позику Світового банку у розмірі 860 млн дол. та грантове співфінансування від Великої Британії та Німеччини в розмірі 20 млн дол. через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

"SPIRIT є частиною ширшої міжнародної підтримки України та сприятиме просуванню реформ, необхідних для європейської інтеграції України у сферах соціальної політики, підтримки осіб з інвалідністю та інтеграції на ринку праці", – йдеться в повідомленні міністерства.

Так, проєкт передбачає реалізацію трьох ключових реформ: створення єдиної системи Базової соціальної допомоги замість фрагментованих програм підтримки; реформа фінансування соціальних послуг за принципом "гроші слідують за людиною" через закупівлю послуг у державних, громадських та приватних надавачів соціальних послуг; модернізація системи підтримки осіб з інвалідністю, зокрема перехід від медичної моделі встановлення інвалідності до людиноцентричного підходу.

Теги: #соцзахист #світовий_банк #проєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:19 28.05.2026
Кабмін схвалив проєкт нового Митного кодексу України, найближчим часом подасть його до Ради

Кабмін схвалив проєкт нового Митного кодексу України, найближчим часом подасть його до Ради

16:59 07.05.2026
Мінекономіки та Світовий банк посилять спроможність ДАР для підготовки агросектору до стандартів ЄС

Мінекономіки та Світовий банк посилять спроможність ДАР для підготовки агросектору до стандартів ЄС

17:22 06.05.2026
Стефанчук: Термін "доброзвичайність" у проєкті Цивільного кодексу замінює пострадянські "моральні засади суспільства"

Стефанчук: Термін "доброзвичайність" у проєкті Цивільного кодексу замінює пострадянські "моральні засади суспільства"

18:28 02.05.2026
Порошенко: Проєкт мирної угоди з 28 пунктів є пасткою Путіна, його сценарій має бути зруйнований

Порошенко: Проєкт мирної угоди з 28 пунктів є пасткою Путіна, його сценарій має бути зруйнований

20:06 01.05.2026
Буданов обговорив з представниками ОЕСР старт нового проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні

Буданов обговорив з представниками ОЕСР старт нового проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні

14:03 29.04.2026
Міжнародний проєкт на $1,3 млн буде спрямований на охорону та відновлення заповідника Хортиця

Міжнародний проєкт на $1,3 млн буде спрямований на охорону та відновлення заповідника Хортиця

20:16 21.04.2026
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Клименка з посади глави МВС

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Клименка з посади глави МВС

09:12 10.04.2026
Світовий банк може мобілізувати до $25 млрд швидкого фінансування для країн через наслідки війни в Ірані

Світовий банк може мобілізувати до $25 млрд швидкого фінансування для країн через наслідки війни в Ірані

18:55 09.04.2026
Бізнесмен Тинний заморозив проєкт з кесоном на Оболоні, планує зміну концепції - ЗМІ

Бізнесмен Тинний заморозив проєкт з кесоном на Оболоні, планує зміну концепції - ЗМІ

12:05 09.04.2026
Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р. до 1,2%

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р. до 1,2%

ВАЖЛИВЕ

Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт змін до держбюджету-2026 для фінансування сил оборони 240 голосами

Законопроєкт про реформування спрощеної системи оподаткування треба внести до Ради до грудня-2026 – угода з ЄС

Прийняття законів про оподаткування імпортних посилок та цифрових платформ є умовою 2-го траншу макрофіну ЄС

Рада прийняла закон про публічні закупівлі, який є вимогою інструменту Світового банку та ЄС

ДП "Ліси України" з 1 липня очолить ексзаступник глави Мінекономіки Зубович

ОСТАННЄ

"Метінвест" зменшив інвестиції через війну до $250-280 млн/рік, з нових напрямів енергетика – топменеджер

Bosch наростив продажі в Україні на 3,5% до EUR162 млн за 2025 рік

Спілка молочних підприємств виступає за повернення повноцінних вимог до маркування харчових продуктів

Девелопер "РІЕЛ" купує "Естейт Девелоп" з житловим проєктом у Шевченківському районі Києва

Польська Pepco залучає у команду в Україні топменеджерів з "Епіцентр", Multiplex, Sinsay – Асоціація ритейлерів

Канал збуту контрафактних вейпів на 27 точок викрито у Києві, вилучено продукції на 12,3 млн грн – БЕБ

JYSK відкрив два нових магазини

"Рошен" запустив виробництво морозива

Продуктові мережі у боротьбі за клієнта роблять ставку на унікальний кулінарний досвід та гіперперсоналізацію - експерт

Єврокомісія констатує прогрес в ухваленні документів, необхідних для EUR90 млрд кредиту підтримки України з виплатою 1-го траншу в червні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА