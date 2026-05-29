Світовий банк схвалив проєкт для трансформації системи соцзахисту України обсягом $880 млн

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила новий проєкт SPIRIT (Social Protection for Inclusion, Resilience, Innovation and Transformation) загальним обсягом 880 млн дол, спрямований на модернізацію системи соціального захисту України, підтримку вразливих груп населення та посилення стійкості громад, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Зазначається, що проєкт реалізовуватиметься Мінсоцполітики та охопить понад мільйон людей, зокрема малозабезпечені родини, сім’ї з дітьми, людей з інвалідністю, осіб похилого віку та тих, хто здійснює догляд.

Зокрема, фінансування проєкту включає позику Світового банку у розмірі 860 млн дол. та грантове співфінансування від Великої Британії та Німеччини в розмірі 20 млн дол. через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

"SPIRIT є частиною ширшої міжнародної підтримки України та сприятиме просуванню реформ, необхідних для європейської інтеграції України у сферах соціальної політики, підтримки осіб з інвалідністю та інтеграції на ринку праці", – йдеться в повідомленні міністерства.

Так, проєкт передбачає реалізацію трьох ключових реформ: створення єдиної системи Базової соціальної допомоги замість фрагментованих програм підтримки; реформа фінансування соціальних послуг за принципом "гроші слідують за людиною" через закупівлю послуг у державних, громадських та приватних надавачів соціальних послуг; модернізація системи підтримки осіб з інвалідністю, зокрема перехід від медичної моделі встановлення інвалідності до людиноцентричного підходу.