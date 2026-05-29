"Метінвест" зменшив інвестиції через війну до $250-280 млн/рік, з нових напрямів енергетика – топменеджер

Гірничо-металургійна група "Метінвест" значно знизила інвестиції через війну та втрату половини активів, але продовжує вкладати гроші в підтримку активів, в розвиток компанії та побудову газової, сонячної і вітряної електричної генерації, повідомив керівник офісу генерального директора групи Олександр Водовіз на заході "Forbes Money" в Києві в четвер.

"Зараз ми в середньому інвестуємо десь $250-280 млн в рік. В різні проекти – і проекти підтримки, і стратегічні проекти. Не знаю, чи ми ще є найбільшим приватним інвестором, по різним причинам – і об'єктивним, і війна. Але ми прийняли для себе рішення, що війна війною, але треба дивитись вперед і виходити з того, що є сьогодні", – сказав топ-менеджер.

За його словами, група під час війни планує на 2-3 місяці наперед, не більше. Є також певний бізнес-план до кінця року, але військові події вносять корективи, наприклад, на "Запоріжсталь" прилетів КАБ.

"У нас середнє відхилення від плану зараз десь 50%... у нас заводи в прифронтових зонах, через це трохи важче. Але ми всі вже привикли до війни, вже немає такого, що, може, через місяць, через два все закінчиться. Все плануємо так, ніби це буде постійно, на жаль. І виходимо з цього, що інвестиції треба планувати, базуючись на такому припущенні", – констатував Водовіз.

Він нагадав, що до 2021 року "Метінвест", напевно, був найбільшим приватним інвестором в Україні: інвестував у середньому на рівні $1 млрд в рік в українські активи.

Щодо інвестицій в енергетику топменеджер зазначив, що група є найбільшим споживачем електроенергії в Україні зі споживанням близько 1 ГВт, тому повністю замінити ці потреби за рахунок будівництва сонячної чи вітряної генерації нереально.

"Ми рахували, це неможливо зробити. Ми можемо будувати сонячну, газову генерацію для якоїсь підтримки – щоб, якщо нас десь розбомбили, щоб ми не зупиняли пічку. Тому що зупинка доменної печі – це $100 млн… Тому перше, що ми зробили, – побудували газову генерацію десь на 50 МВт для того, щоб підтримувати заводи на випадок, коли станції розбиті. І зараз ми дивимося, щоб будувати всюди, де можливо, сонячні та вітряні генерації. До вітру нам трохи далі, ми ведемо розмови. А от сонце вже близько", – пояснив Водовіз.

Він повідомив про можливе підписання першої угоди з Чорноморським банком торгівлі і розвитку (ЧБТР) у Гданську на побудову такої генерації на 37 МВт.

За його словами, було намагання ознайомитись через посольство США з історією побудови малих атомних реакторів на базі "Каметсталі". "Ці розмови не закінчені, але це тільки розмови. Ну і що таке малий атомний реактор? Це 3, 5, 10 років. Це ми не говоримо про зараз", – сказав керівник офісу гендиректора групи.

Він додав, що ще одна сфера інвестицій групи – закордонні активи, зокрема проєкт "зеленого" заводу в Італії вартістю $2,8 млрд, бо ця країна – ключовий ринок для "Метінвесту": там вже є два активи компанії.

"Ідея яка? У нас зараз зупинений Інгулецький ГЗК. В нас працюють наші ГЗК на 50% плюс-мінус, а то й нижче 50%. Ми хочемо побудувати завод в Італії для того, щоб запустити наші ГЗК (на 100%)", – зазначив топ-менеджер. За його словами, ГЗК вироблятимуть "зелене" гарячо-брикетоване залізо, яке має набагато менше викидів СО2.

Другий актив, який компанія вже купила за кордоном, – трубний завод в Румунії, нагадав Водовіз. Основна причина, чому його придбали – синергія із "Запоріжсталлю", бо на цей трубний завод поставляється листовий прокат (рулон) "Запоріжсталі".

Торкаючись питання європейського ринку, представник "Метінвест" пояснив, що він високомаржинальний, тому всі хочуть потрапити на нього. В свою чергу Європа зараз захищається: вводить квоти, СВАМ – і ці речі вносять навіть більші корективи в плани компанії інвестицій, ніж війна, додав топменеджер.

Серед проблем він також назвав обмеження з фінансування. "Ми не маємо доступу ні до Ukraine Facility, ні до кредитів ЄБРР. (…) Поки що ця вся історія від держави тільки декларативна, на жаль, і не має якогось руху вперед стосовно доступу до коштів. Немає механізмів страхування чи забезпечення гарантіями", – констатував Водовіз.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані, переважно, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".