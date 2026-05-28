Bosch наростив продажі в Україні на 3,5% до EUR162 млн за 2025 рік

Компанія Bosch, провідний світовий постачальник технологій та послуг, завершила 2025 фінансовий рік в Україні з консолідованим обсягом продажів третім сторонам на рівні майже EUR162 млн (7,6 млрд грн), що на 3,5% більше порівняно з попереднім роком, повідомив генеральний директор Bosch в Україні Сергій Барановський.

"Попри складні макроекономічні та безпекові умови, компанія зберегла позитивну динаміку завдяки стабільному попиту, розширенню партнерської мережі та активній участі у проєктах відновлення України. Для нас важливо не лише розвивати бізнес, а й бути надійним партнером, який допомагає відбудовувати інфраструктуру та забезпечує якісні рішення для людей і громад", – зазначив Барановський на пресконференції у четвер.

У 2025 році всі бізнес-сектори Bosch в Україні продемонстрували зростання, хоча темпи розвитку в окремих сегментах відрізнялися.

Зростання напрямку Mobility, представленому підрозділом Mobility Aftermarket (Автомобільні запчастини та обладнання), забезпечили розвиток сервісної інфраструктури, розширення дистрибуції та стабільний попит на обслуговування автомобілів. У 2025 році відкрито чотири нових станцій "Бош Авто Сервіс", наразі мережа налічує понад 100 станцій. За словами Барановського, у 2025 році додатковим драйвером розвитку стало зростання попиту на обслуговування вживаних автомобілів, а також електромобілів і гібридів.

У бізнес-секторі Energy and Building Technology (Енергетика та Будівельні технології), до якого входять підрозділи Bosch Home Comfort та Building Technologies (Будівельні технології), Bosch у 2025 році продемонстрував позитивний розвиток завдяки зростаючому попиту на енергоефективні, автономні та інфраструктурні рішення. Bosch Home Comfort реалізував понад 70 проєктів у комерційному та індустріальному секторах протягом року.

Найвищий попит спостерігався на газове обладнання, системи кондиціонування, промислові котли та рішення для гарячого водопостачання, особливо в контексті відбудови й модернізації інфраструктури. Компанія також розширила портфель, представивши нове покоління електричних і газових водонагрівачів, сучасні спліт-системи кондиціонування, а також посилила комерційний сегмент рішеннями Buderus. Крім того, інтеграція кліматичних рішень Johnson Controls і Hitachi додатково розширила можливості Bosch на ринку.

Підрозділ Building Technologies (Будівельні технології) продовжив розвиток бізнесу у сфері сучасних систем пожежної безпеки та охоронних рішень. Зростання забезпечили модернізація та розширення наявних систем Bosch, зокрема в закладах охорони здоров'я.

Зростання Power Tools (Електроінструменти), що входить до бізнес-сектору Consumer Goods (Споживчі товари), на фоні зниження купівельної активності населення, забезпечили участь у проєктах відбудови інфраструктури та промислових проєктах. Упродовж року компанія посилила продуктовий портфель, запустивши нові професійні електроінструменти на платформі 18V, розширивши асортимент акумуляторної садової техніки та представивши спеціалізовану лінійку вимірювальної техніки для електриків і монтажників.

У бізнес-секторі Industrial Technology (Промислові технології) підрозділ Bosch Rexroth відповідав на зростання попиту на модернізацію виробництв після релокації підприємств.

З огляду на масштаб потреб України у відновленні, Bosch зосереджується на рішеннях для енергонезалежності та модернізації інфраструктури. Починаючи з 2022 року компанія реалізувала понад 50 проєктів відновлення у муніципальному та приватному секторах. Bosch підтримує модернізацію систем теплопостачання, постачає обладнання для промислових підприємств та реалізує проєкти, спрямовані на підвищення енергоефективності. Серед ключових ініціатив – співпраця з GIZ, яка триває у 2026 році та передбачає встановлення 13 модульних котелень у прифронтових громадах. Компанія також залишається важливим постачальником промислових парових котлів для нових виробничих об'єктів.

За рік чисельність персоналу збільшилась на 3%, до приблизно 370 співробітників.

У поточному фінансовому році Bosch зосереджується на зміцненні своїх ринкових позицій, розвитку інноваційних рішень та підтримці ключових секторів економіки України, зокрема щодо відбудови інфраструктури, енергоефективності, промислової модернізації, мобільності та муніципальних сервісів. Водночас компанія продовжує досліджувати потенціал нових технологій на локальному ринку, як-от рішень на основі штучного інтелекту та енергоефективних технологій, розвивати партнерську мережу й освітні ініціативи.

"Ми бачимо зростаючий попит на сучасні технологічні рішення та активно реагуємо на ці зміни, розширюючи нашу присутність у нових сегментах ринку. Для нас 2026 рік стане роком розвитку з особливим фокусом на енергоефективність та модернізацію", – додав Сергій Барановський.

В Україні група компаній Bosch працює з 1993 року та є найбільшим постачальником рішень для автомобільної промисловості і вторинного ринку запчастин, а також промислової та побутової техніки.

До Bosch Group входять Robert Bosch GmbH, заснована в 1886р, та майже 500 дочірніх і регіональних компаній у понад 60 країнах світу. Разом із партнерами з продажу та сервісу глобальна виробнича, інженерна й торговельна мережа Bosch охоплює майже всі країни світу.