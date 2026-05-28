Інтерфакс-Україна
Економіка
19:15 28.05.2026

Спілка молочних підприємств виступає за повернення повноцінних вимог до маркування харчових продуктів

1 хв читати
Спілка молочних підприємств виступає за повернення повноцінних вимог до маркування харчових продуктів

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) виступає за повернення до повноцінного режиму маркування харчових продуктів задля уникнення в подальшому фальсифікації продукції та недобросовісного інформування споживачів, йдеться у повідомленні Спілки.

На її думку, на початок повномасштабного вторгнення законодавчі зміни, які дозволяли не оновлювати маркування, були виправдані, проте на сьогодні підприємства у прифронтових регіонах мають достатньо інструментів державної підтримки в межах політики "Зроблено в Україні" – зокрема компенсації за придбання обладнання, програми відновлення та страхування майна.

Крім того, навіть в умовах близькості до зони бойових дій виробники мають можливість налагоджувати стабільні ланцюги постачання та продовжувати роботу без потреби у збереженні спрощених вимог до маркування, вважають у Спілці.

"Водночас саме в таких регіонах наразі фіксується діяльність окремих виробників фальсифікованої продукції, які фактично використовують дію постанови як інструмент для легалізації недобросовісних практик. Тому подальше збереження цієї норми створює ризики для здоров'я населення, вводить споживачів в оману та фактично формує сприятливі умови для нелегального бізнесу і продуктового шахрайства", – наголошують у Спілці.

Як повідомлялось, 3 березні 2022 року Кабмін ухвалив постанову № 186 "Деякі питання маркування харчових продуктів в умовах воєнного стану", якою тимчасово дозволяється не оновлювати маркування у разі вимушеної зміни рецептури через дефіцит сировини чи проблеми з постачанням.

 

Теги: #агро #молочка #маркування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:36 31.03.2026
Нові освітні платформи мають стати основою модернізації агросектору України – експерти

Нові освітні платформи мають стати основою модернізації агросектору України – експерти

13:35 12.03.2026
ЄС та ФАО нададуть до $150 тис. грантової допомоги на розвиток агроагрегації в 7 областях України

ЄС та ФАО нададуть до $150 тис. грантової допомоги на розвиток агроагрегації в 7 областях України

17:52 11.03.2026
Україна впроваджує нові правила маркування продуктів із географічними зазначеннями

Україна впроваджує нові правила маркування продуктів із географічними зазначеннями

20:07 26.02.2026
Кредитування агросектору банками наприкінці 2025р сягнуло142 млрд грн, або 14% фінансування економіки – ПУМБ

Кредитування агросектору банками наприкінці 2025р сягнуло142 млрд грн, або 14% фінансування економіки – ПУМБ

12:06 10.02.2026
Пошук компромісу в інституціях ЄС допоможе врегулювати пропозиції Польщі щодо захисних заходів в агроторгівлі — УКАБ

Пошук компромісу в інституціях ЄС допоможе врегулювати пропозиції Польщі щодо захисних заходів в агроторгівлі — УКАБ

19:57 09.02.2026
Акції KSG Agro у 2025р зросли на 60,7% — компанія увійшла до ТОП-3 лідерів галузі за капіталізацією

Акції KSG Agro у 2025р зросли на 60,7% — компанія увійшла до ТОП-3 лідерів галузі за капіталізацією

04:00 12.04.2025
Речник МЗС України розкритикував X за маркування дописів про загиблих українських дітей як "шокуючий контент"

Речник МЗС України розкритикував X за маркування дописів про загиблих українських дітей як "шокуючий контент"

15:40 28.02.2025
Міноборони затвердило нові стандарти пакування та маркування тилового майна для ЗСУ

Міноборони затвердило нові стандарти пакування та маркування тилового майна для ЗСУ

12:36 17.04.2023
На українсько-польському кордоні зібралося багато молочної продукції - СМПУ

На українсько-польському кордоні зібралося багато молочної продукції - СМПУ

14:57 10.01.2023
На сайті президента зареєстровано петицію про обов'язкове маркування товарів брендів, які працюють у РФ

На сайті президента зареєстровано петицію про обов'язкове маркування товарів брендів, які працюють у РФ

ВАЖЛИВЕ

Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт змін до держбюджету-2026 для фінансування сил оборони 240 голосами

Законопроєкт про реформування спрощеної системи оподаткування треба внести до Ради до грудня-2026 – угода з ЄС

Прийняття законів про оподаткування імпортних посилок та цифрових платформ є умовою 2-го траншу макрофіну ЄС

Рада прийняла закон про публічні закупівлі, який є вимогою інструменту Світового банку та ЄС

ДП "Ліси України" з 1 липня очолить ексзаступник глави Мінекономіки Зубович

ОСТАННЄ

Девелопер "РІЕЛ" купує "Естейт Девелоп" з житловим проєктом у Шевченківському районі Києва

Польська Pepco залучає у команду в Україні топменеджерів з "Епіцентр", Multiplex, Sinsay – Асоціація ритейлерів

Канал збуту контрафактних вейпів на 27 точок викрито у Києві, вилучено продукції на 12,3 млн грн – БЕБ

JYSK відкрив два нових магазини

Кабмін схвалив проєкт нового Митного кодексу України, найближчим часом подасть його до Ради

"Рошен" запустив виробництво морозива

Продуктові мережі у боротьбі за клієнта роблять ставку на унікальний кулінарний досвід та гіперперсоналізацію - експерт

Єврокомісія констатує прогрес в ухваленні документів, необхідних для EUR90 млрд кредиту підтримки України з виплатою 1-го траншу в червні

Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт змін до держбюджету-2026 для фінансування сил оборони 240 голосами

Рада звільнила від ПДВ постачання НРК до кінця воєнного стану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА