Спілка молочних підприємств виступає за повернення повноцінних вимог до маркування харчових продуктів

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) виступає за повернення до повноцінного режиму маркування харчових продуктів задля уникнення в подальшому фальсифікації продукції та недобросовісного інформування споживачів, йдеться у повідомленні Спілки.

На її думку, на початок повномасштабного вторгнення законодавчі зміни, які дозволяли не оновлювати маркування, були виправдані, проте на сьогодні підприємства у прифронтових регіонах мають достатньо інструментів державної підтримки в межах політики "Зроблено в Україні" – зокрема компенсації за придбання обладнання, програми відновлення та страхування майна.

Крім того, навіть в умовах близькості до зони бойових дій виробники мають можливість налагоджувати стабільні ланцюги постачання та продовжувати роботу без потреби у збереженні спрощених вимог до маркування, вважають у Спілці.

"Водночас саме в таких регіонах наразі фіксується діяльність окремих виробників фальсифікованої продукції, які фактично використовують дію постанови як інструмент для легалізації недобросовісних практик. Тому подальше збереження цієї норми створює ризики для здоров'я населення, вводить споживачів в оману та фактично формує сприятливі умови для нелегального бізнесу і продуктового шахрайства", – наголошують у Спілці.

Як повідомлялось, 3 березні 2022 року Кабмін ухвалив постанову № 186 "Деякі питання маркування харчових продуктів в умовах воєнного стану", якою тимчасово дозволяється не оновлювати маркування у разі вимушеної зміни рецептури через дефіцит сировини чи проблеми з постачанням.