Девелопер "РІЕЛ" купує "Естейт Девелоп" з житловим проєктом у Шевченківському районі Києва

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Ріел Девелопмент Груп" на набуття контролю над ТОВ "Естейт Девелоп".

Відповідний дозвіл було надано 21 травня, йдеться на сайті відомства.

За даними аналітичної системи YouControl, власниками ТОВ "Естейт Девелоп" виступають Ольга Павлова (96%) та Станіслав Щебковський (4%).

"Естейт Девелоп" також виступає правонаступником ТОВ "Сокільники-Естейт", яке у 2021 році перемогло в аукціоні з продажу виробничої будівлі площею 5,4 тис. кв. м на вул. Богдана Гаврилишина, 27/29 у Шевченківському районі Києва. Компанія також виступає замовником реконструкції цієї будівлі у багатоквартирний житловий будинок.

ТОВ "Ріел девелопмент груп" зареєстровано 26 лютого 2024 року. Кінцевим бенефіціаром виступає Ростислав Мельник. Статутний капітал компанії – 10 тис грн,.

За даними порталу новобудов ЛУН, заснований 2003 року "РІЕЛ" будує у Львові та Києві, ввів в експлуатацію 84 будинки 34 ЖК, на етапі будівництва – 49 будинків у 14 ЖК.