Інтерфакс-Україна
Економіка
18:56 28.05.2026

Девелопер "РІЕЛ" купує "Естейт Девелоп" з житловим проєктом у Шевченківському районі Києва

1 хв читати

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Ріел Девелопмент Груп" на набуття контролю над ТОВ "Естейт Девелоп".

Відповідний дозвіл було надано 21 травня, йдеться на сайті відомства.

За даними аналітичної системи YouControl, власниками ТОВ "Естейт Девелоп" виступають Ольга Павлова (96%) та Станіслав Щебковський (4%).

"Естейт Девелоп" також виступає правонаступником ТОВ "Сокільники-Естейт", яке у 2021 році перемогло в аукціоні з продажу виробничої будівлі площею 5,4 тис. кв. м на вул. Богдана Гаврилишина, 27/29 у Шевченківському районі Києва. Компанія також виступає замовником реконструкції цієї будівлі у багатоквартирний житловий будинок.

ТОВ "Ріел девелопмент груп" зареєстровано 26 лютого 2024 року. Кінцевим бенефіціаром виступає Ростислав Мельник. Статутний капітал компанії – 10 тис грн,.

За даними порталу новобудов ЛУН, заснований 2003 року "РІЕЛ" будує у Львові та Києві, ввів в експлуатацію 84 будинки 34 ЖК, на етапі будівництва – 49 будинків у 14 ЖК.

Теги: #амку #ріел_девелопмент_груп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:04 25.05.2026
Продаж частки Fire Point компанії з ОАЕ знаходиться на розгляді в АМКУ – мажоритарій Fire Point

Продаж частки Fire Point компанії з ОАЕ знаходиться на розгляді в АМКУ – мажоритарій Fire Point

18:06 15.05.2026
Winner має намір придбати приміщення в іноваційному парку UNIT.City

Winner має намір придбати приміщення в іноваційному парку UNIT.City

00:48 15.05.2026
АМКУ знову оштрафував фармдистрибьютора "ОПТІМА-ФАРМ,ЛТД" на 7 млн грн

АМКУ знову оштрафував фармдистрибьютора "ОПТІМА-ФАРМ,ЛТД" на 7 млн грн

01:31 01.05.2026
АМКУ зобов'язав Київстар, Vodafone та Lifecell розглянути рекомендації щодо реклами "безлімітного" інтернету

АМКУ зобов'язав Київстар, Vodafone та Lifecell розглянути рекомендації щодо реклами "безлімітного" інтернету

16:27 30.04.2026
АМКУ не має підстав для передчасних висновків щодо антиконкурентних дій на ринку пального

АМКУ не має підстав для передчасних висновків щодо антиконкурентних дій на ринку пального

13:15 01.08.2025
АМКУ надало дозвіл "Рієл девелопмент груп" на набуття контролю над девелопером одного з проєктів

АМКУ надало дозвіл "Рієл девелопмент груп" на набуття контролю над девелопером одного з проєктів

ВАЖЛИВЕ

Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт змін до держбюджету-2026 для фінансування сил оборони 240 голосами

Законопроєкт про реформування спрощеної системи оподаткування треба внести до Ради до грудня-2026 – угода з ЄС

Прийняття законів про оподаткування імпортних посилок та цифрових платформ є умовою 2-го траншу макрофіну ЄС

Рада прийняла закон про публічні закупівлі, який є вимогою інструменту Світового банку та ЄС

ДП "Ліси України" з 1 липня очолить ексзаступник глави Мінекономіки Зубович

ОСТАННЄ

Польська Pepco залучає у команду в Україні топменеджерів з "Епіцентр", Multiplex, Sinsay – Асоціація ритейлерів

Канал збуту контрафактних вейпів на 27 точок викрито у Києві, вилучено продукції на 12,3 млн грн – БЕБ

JYSK відкрив два нових магазини

Кабмін схвалив проєкт нового Митного кодексу України, найближчим часом подасть його до Ради

"Рошен" запустив виробництво морозива

Продуктові мережі у боротьбі за клієнта роблять ставку на унікальний кулінарний досвід та гіперперсоналізацію - експерт

Єврокомісія констатує прогрес в ухваленні документів, необхідних для EUR90 млрд кредиту підтримки України з виплатою 1-го траншу в червні

Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт змін до держбюджету-2026 для фінансування сил оборони 240 голосами

Рада звільнила від ПДВ постачання НРК до кінця воєнного стану

Законопроєкт про реформування спрощеної системи оподаткування треба внести до Ради до грудня-2026 – угода з ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА