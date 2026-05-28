Інтерфакс-Україна
Економіка
16:58 28.05.2026

Польська Pepco залучає у команду в Україні топменеджерів з "Епіцентр", Multiplex, Sinsay – Асоціація ритейлерів

Польська мережа магазинів одягу та побутових товарів Pepco, яка анонсувала плани відкриття в Україні вже у 2026 році, розпочала формування локальної команди та залучає українських фахівців із досвідом у системному ритейлі, повідомила Асоціація ритейлерів України.

За її інформацією, колишній операційний директор мережі кінотеатрів Multiplex Арсен Старченко зайняв посаду Country Manager Pepco в Україні. У минулому він також тривалий час працював регіональним директором METRO в Україні.

Ексдиректор департаменту оренди "Епіцентр К" Іван Омельченко став керівником з розвитку мережі (Head of Expansion) Pepco в Україні, повідомила асоціація. Раніше він також керував розвитком українського підрозділу данської мережі JYSK, а також обіймав керівні посади у департаментах нерухомості та розвитку мережі Фокстрот та консалтингової агенції Colliers International.

Як повідомила асоціація, посаду старшого менеджера з розвитку (Senior Expansion Manager) Pepco в Україні зайняла Ольга Приходько, яка раніше відповідала за розвиток в Україні мережі Sinsay з польської групи LPP. У минулому вона працювала у комерційному департаменті столичного БФЦ Gulliver, а також керувала проєктами в будівельній компанії Synergy Construction.

Як повідомлялося, польська мережа магазинів одягу та побутових товарів Pepco анонсувала плани відкриття 5-10 магазинів в Україні до кінця року. Офіційним ексклюзивним представником Pepco в Україні виступає консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA).

Pepco – польська мережа магазинів одягу та побутових товарів з головним офісом у Познані. Працює з 1999 року, має понад 4 тис. магазинів у 18 країнах. Бренд входить до групи Pepco Group. Група Pepco котирується на Варшавській фондовій біржі (PCO).

