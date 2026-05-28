Канал збуту контрафактних вейпів на 27 точок викрито у Києві, вилучено продукції на 12,3 млн грн – БЕБ

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) України в Києві закрили 27 точок, через які діяв канал збуту контрафактних електронних сигарет та нікотиновмісної продукції.

Згідно з інформацією на сайті відомства, із незаконного обігу вилучено понад 46 тис. од. підакцизних товарів (понад 30 тис. рідин для е-сигарет, електронні сигарети, POD-системи та картриджі; нікотиновмісні рідини; тютюн для кальяну та снюс), загальною вартістю близько 12,3 млн грн.

Згідно з фото на сайті БЕБ, йдеться про мережу "Paradox vape shop".

В БЕБ додали, що слідство встановило діяльність групи осіб, які налагодили незаконне зберігання та збут фальсифікованих електронних сигарет і рідин для них. Досудове розслідування триває: призначено низку судекспертиз, триває встановлення кола причетних осіб.

Оперативний супровід здійснювали співробітники УСР у м. Києві ДСР НП України, процесуальне керівництво – Київська міська прокуратура.