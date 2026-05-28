15:19 28.05.2026

Кабмін схвалив проєкт нового Митного кодексу України, найближчим часом подасть його до Ради

Кабінет міністрів схвалив проєкт нового Митного кодексу України, що є ключовим інструментом виконання р. 29 "Митний союз" переговорного процесу про вступ країни до Європейського Союзу, повідомила Державна митна служба України (ДМС).

Як йдеться в телеграм-каналі відомства, наступним етапом стане невідкладне подання євроінтеграційного законопроєкту на розгляд Верховної Ради.

"Це один із ключових кроків для вступу України до ЄС та виконання наших зобов’язань у межах переговорного процесу щодо членства. Він повністю узгоджується з Митним кодексом ЄС та запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила", – написала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко в телеграм-каналі у четвер.

Вона додала, що кодекс передбачає нові підходи до митних процедур, авторизацій, гарантій, декларування та звільнення від мита.

"Для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС. Водночас для бізнесу та громадян зберігається безперервність процесів: чинні авторизації продовжать діяти, а система "єдиного вікна" працюватиме у звичному режимі", – пояснила Свириденко.

Як повідомлялось, прийняття нового Митного кодексу є однією з умов надання Україні третього траншу макрофінансової допомоги в рамках Позики на підтримку від Євросоюзу розміром близько EUR1,45 млрд.

В ДМС підкресили, що проєкт закону складається з 781 статті. Текст кодексу розроблявся Міністерством фінансів із метою адаптації національного законодавства до стандартів ЄС. Документ враховує результати оцінки Європейської Комісії, після направлення до якої було проведено 14 робочих зустрічей із європейськими експертами.

Окрім того, з жовтня 2025 року по березень 2026 року профільна робоча група за участю 15 представників найбільших бізнес-об’єднань провела понад 60 консультацій, за результатами яких значну частину пропозицій підприємців було інтегровано в проєкт.

Основні зміни порівняно з чинним законодавством передбачають повний перехід на митну термінологію ЄС, запровадження європейських підходів до прийняття рішень, декларування, митного боргу, гарантій та звільнень від сплати мита, а також впровадження системи авторизацій і митних процедур. Водночас задля забезпечення безперервності бізнес-процесів передбачено, що безстрокові авторизації продовжать свою дію, а строкові діятимуть до завершення свого строку або відповідних операцій. Окрім того, однією з ключових новацій оновленого документа є надання митним органам правоохоронної функції для самостійного розслідування злочинів у сфері своєї відповідальності.

Заступник голови ДМС Владислав Суворов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" сказав, що Раді знадобиться час для ознайомлення з проєктом нового Митного кодексу.

"Ми розуміємо, що навіть фізично його просто прочитати, не те щоб зрозуміти, як воно функціонує, потрібен час. Це вже залежатиме від готовності парламенту це зробити", – сказав він.

