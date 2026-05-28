15:20 28.05.2026

JYSK відкрив два нових магазини

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK у четвер відкривала одразу два нові магазина – у Києві у ТЦ Promenada Park та перший магазин у Кременчуці, у ТРЦ City Mall, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Це ще один важливий крок у розвитку мережі та сигнал довіри до українського ринку навіть у надзвичайно складних умовах. Розширення присутності міжнародного ритейлу означає нові інвестиції, робочі місця та більше вибору для споживачів. Розвиток мережі, завдяки злагодженим зусиллям колег, триває – JYSK послідовно розширює свою присутність в Україні", – коментує Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

Особливістю відкриття у Києві, у ТЦ Promenada Park на вул.Велика Кільцева, 4, є те, що JYSK вже працював за цією адресою раніше – тепер бренд повертається сюди в абсолютно новому форматі та з оновленим клієнтським досвідом. Новий магазин створено у форматі Store Concept 3.0 із загальною площею 1 135 кв. м, із яких 896 кв. м – торгова площа. Простір оформлений відповідно до новішої концепції JYSK: зі скандинавським дизайном, сучасною навігацією та натхненними інтер’єрними рішеннями для дому. Складська зона площею 210 кв. м забезпечена новітнім обладнанням для роботи працівників магазину на високих стелажах.

Перший магазин JYSK в Кременчуці відкрився у ТРЦ City Mall, його загальна площа 1372 кв. м, із яких 1032 кв. м— торгова площа, складське приміщення – 197 кв. м, соціальна зона – 38 кв. м.

На даний час в Україні працюють 116 магазинів JYSK у 40 містах та інтернет-магазин jysk.ua, а у штаті мережі ритейлера тут – майже 1000 співробітників.

За даними аналітичної системи YouControl, виручка ТОВ "Юск Україна" у січні-вересні 2025 року виросла на 24% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 5,3 млрд грн, чистий прибуток – на 22%, до 959 млн грн.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах. Виторг JYSK у 2024/2025 фінансовому році становив EUR6,2 млрд.

