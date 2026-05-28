"Рошен" запустив виробництво морозива

Корпорація "Рошен", найбільша на кондитерському ринку України, запустила власну лінійку морозива, повідомила бренд-менеджерка компанії Катерина Гнатюк у соцмережі Linkedin та проілюструвала це фото холодильником з морозивом та його рекламою у фірмовому магазині на фабриці "Рошен" у Києві.

"За кожною назвою, смаком і упаковкою стоїть значно більше, ніж видно на перший погляд. Це місяці роботи наших команд, які крок за кроком створювали продукт: від ідеї та рецептури до дизайну, виробничих налаштувань, контролю якості, підготовки до продажу та комунікацій", – написала Гнатюк.

Бренд-менеджерка зазначила, що виробник шукав ідеальний баланс смаків, працював з текстурами та намагався створити виразне пакування.

На фото у соцмережі зображено морозиво щонайменше шести видів під брендами lacmi та Milky Splash у ціновому діапазоні 48-60 грн за упаковку 70 г. Замовником вказано київське ДП "Ізюминка", яке входить у корпорацію.

Корпорація "Рошен" у 2025 році посіла 27-е місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. До її складу входять Київська, Кременчуцька, дві вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод та Бісквітний комплекс у Борисполі. Також активи компанії включають Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Загальний обсяг виробництва корпорації – близько 300 тис. тонн продукції на рік. Виробничу діяльність Липецької фабрики (рф) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Виручка ДП "Ізюминка", згідно з даними ресурсу YouControl, минулого року зросла на 39,3% – до 8 млрд 255,2 млн грн, а чистий прибуток – на 29,0%, до 143,8 млн грн.