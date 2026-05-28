Продуктові мережі у боротьбі за клієнта роблять ставку на унікальний кулінарний досвід та гіперперсоналізацію - експерт

Великі формати продуктового ритейлу поступаються місцем компактним та технологічним магазинам, мережі роблять ставку у боротьбі за клієнта на унікальний кулінарний досвід та гіперперсоналізацію, повідомила директор компанії UTG Євгенія Локтіонова агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сучасний продуктовий ритейл переживає масштабну трансформацію: класичні великі формати поступаються місцем компактним, гнучким та технологічним магазинам, орієнтованим на швидкість і закриття щоденних потреб клієнта", - прокоментувала Локтіонова.

Вона зазначила, що зараз формати продуктового ритейлу змінюються у кількох напрямках. Найбільш помітний тренд - курс на мікроформати та компактність. Замість великих залів ритейлери фокусуються на форматах convenience store (магазин біля дому) та мінімаркетах площею від 50 до 400 кв. м.

По-друге, відбувається максимальне ритейлу наближення до клієнтів. Саме тому активно розвиваються формати ultra proxy та Pick Up Point (100–150 кв. м) у житлових комплексах та транспортних вузлах. При цьому кожен квадратний метр оптимізується для максимізації продажів. Наприклад, обираються ключові товарні групи, розширюються зони для свіжих овочів, фруктів, м’яса та молочної продукції, займають готові страви (кулінарія, суші, хот-доги, піца), зони випічки та кавові куточки.

Продовжується розвиток власних торгових марок, які створюють високу маржу й лояльність.

Розвиваються сервіси та автоматизація як то самообслуговування, автоматизація кас -впроваджуються каси самообслуговування, в світі є вже мікромаркети без персоналу.

Впроваджується Click & Collect та експрес-доставка у інтеграції з сервісами швидкої доставки та можливість забрати зібраний онлайн-кошик у магазині біля дому.

За словами Локтіонової, на додачу до цих загальносвітових трендів вітчизняний ритейл фокусується ще й на розвитку енергонезалежністі, обов’язковим сервісом та стандартом обладнання стала наявність автономного живлення.

Щоб відрізнятися від конкурентів та не зливатися з іншими гравцями, ритейлери використовують три головні стратегії. Першою є надання унікального кулінарного досвіду (Experiential retail): перетворення магазину на фуд-хол. Клієнт приходить не просто за інгредієнтами, а поїсти в самому маркеті (естетичні фуд-зони, відкриті кухні).

Прикладом втілення другої стратегії - емоційного дизайну та концептуальності - є тематичні магазини "Сільпо". Де-факто магазини стають багатофункціональними просторами.

Третя стратегія фокусується на гіперперсоналізації: за допомогою мобільних додатків та ШІ клієнти отримують індивідуальні знижки на основі їхньої історії покупок у реальному часі.

Затребуваність класичних гігантських магістральних гіпермаркетів відчутно знизилася. Споживачі більше не хочуть витрачати 2-3 години у вихідні на поїздку за місто для закупівлі на два тижні наперед. Цьому сприяють розвиток онлайн-доставки, падіння купівельної спроможності та прагнення до економії часу.

"Проте великий формат не відмирає, а трансформується. Великі гравці переходять у формат "компактних супермаркетів" (до 2-3 тис кв. м) або відкривають власні продуктові точки всередині інших хабів, такий прикладом є розвиток "Епіцентр Food", - каже Локтіонова.

За її словами, великі супермаркети та гіпермаркети мають змогу залучати трафік завдяки пропозиціям ексклюзивного асортименту чи суттєвим ціновим перевагам, або створюючи екосистему послуг (аптека, хімчистка, зоотовари, дитяча кімната, пункт видачі замовлень, банківське відділення та ін).

Ще один тренд, в рамках омніканальності, використання площі гіпермаркету як Dark Store — тобто бази для збирання великих онлайн-замовлень і подальшої доставки додому чи у дрібніші точки видачі мережі.

"У підсумку хочу зазначити, що ринок повністю підлаштовується під місію покупця: для швидкого перекусу чи щоденного добору — дрібний технологічний формат під боком, для емоційного шопінгу чи великих закупівель — трансформований супермаркет-хаб", - каже Локтіонова.

Компанію UTG створено 2001 року. Вона розробила понад 1,3 тис. концепцій об’єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.