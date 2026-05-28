Єврокомісія констатує прогрес в ухваленні документів, необхідних для EUR90 млрд кредиту підтримки України з виплатою 1-го траншу в червні

В Європейській комісії говорять про прогрес в ухваленні документів, необхідних для надання Україні першого траншу з 90 млрд євро кредиту на підтримку у червні цього року.

"Ми раді підтвердити, що є прогрес щодо кількох документів", – сказав у середу в Брюсселі на брифінгу речник Європейської комісії з питань бюджету та економіки Балаш Уйварі.

За його словами, були завершені переговори щодо кредитної угоди між ЄС та Україною. "Ми ухвалили її з боку Європейської Комісії, а сьогодні ми отримали новини з України про те, що, окрім Меморандуму про взаєморозуміння, український парламент також ухвалив кредитну угоду. Тож це важливий, важливий крок вперед. Ці події проклали шлях до першої виплати коштів у червні, а також у другому кварталі, як ми вже зазначали. Тепер залишилося виконати ще кілька процедурних та технічних кроків, зокрема, щодо кредитної угоди. І як тільки вони будуть завершені, ми зможемо ще більше наблизитися до першої виплати", – розповів речник в деталях стан речей.

У свою чергу речник Європейської комісії Паула Піньйо нагадала про допис президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в соціальних мережах, який вона зробила ранком середи, в якому вона вітає український Парламент і президента Зеленського "зі швидкою роботою, що виконується для ратифікації основних документів, пов’язаних з 90-мільярдною позикою на підтримку України, і вказує на те, що це справді відкриває шлях для перших виплат".

Разом з тим, Уйварі утримався назвати конкретну дату виплати, зазначивши, що відповідна робота ще продовжується. "Саме з цієї причини дуже важко вказати конкретну дату, коли ми зможемо здійснити виплату, першу виплату. Адже ще потрібно виконати кілька процедурних та технічних кроків, зокрема, з українського боку. Потім, з іншого боку, ми повинні перевірити, чи виконані умови, викладені в Меморандумі про взаєморозуміння та пов’язані з першою виплатою за програмою макрофінансової допомоги. Отже, спочатку нам доведеться провести цю перевірочну роботу. А потім, з огляду на це, ми зможемо визначити, коли буде здійснено першу виплату – йдеться про 9,1 мільярда євро", – пояснив речник ЄК.

Він знову нагадав, що частина цих коштів буде спрямована на оборону, тобто 5,9 млрд та 3,2 млрд євро в рамках програми макрофінансової допомоги у формі бюджетної підтримки. "Як саме це буде структуровано, я також поки що не можу вам сказати. Але ми плануємо виплатити 9,1 мільярда в червні, тобто все ще в другому кварталі", – деталізував Уйварі.

Речник також уточнив, що стосовно коштів на оборону, то вони передбачені для дронів. "Ми отримали перший перелік продуктів (необхідних для України для оборони – ІФ-У), і він стосується дронів. Я знаю, що ведуться обговорення щодо другого переліку продуктів. Згідно з інформацією, яку я маю, він має набути чинності протягом наступного місяця. Потім буде можливість розглянути потреби України та адаптувати цей графік до потреб, які є дуже нагальними на місцях, зокрема, потенційно, коли йдеться про можливості протиповітряної та протиракетної оборони", – додав він.