Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт змін до держбюджету-2026 для фінансування сил оборони 240 голосами

Збільшення доходів держбюджету-2026 на 2 трлн 291,3 млрд грн та видатків на 1 трлн 639,8 млрд грн переважно на цілі безпеки та оборони за рахунок отримання цього року від ЄС EUR45 млрд позики на підтримку України (USL) підтримала Верховна Рада у четвер у першому читанні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідний урядовий законопроєкт внесення змін до держбюджету-2026 щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони (№15224) проголосувало 240 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення законопроєкту зазначив, що він дозволить зменшити дефіцит державного бюджету на 651,5 млрд грн – з 18,5% прогнозного ВВП до 12,1% ВВП.

Новий запропонований розмір доходів держбюджету-2026 – 5 трлн 195,9 млрд грн, у тому числі по загальному фонду – 3 трлн 378,9 млрд грн, видатків – відповідно 6 трлн 407,1 млрд грн.

Згідно із поясненням Мінфіну, окрім 2 трлн 221 млрд грн USL (EUR45 млрд за середньорічним курсом) передбачаються також 47,7 млрд грн додаткових надходжень в межах виконання Плану України за програмою Ukraine Facility та ще 22,6 млрд грн податку на доходи фізосіб за рахунок збільшення обсягу грошового забезпечення військових.

Щодо видатків, то, за словами Марченка, найбільше вони зростуть на сектор безпеки та оборони – на 1 трлн 560,1 млрд грн, до 4 трлн 367,2 млрд грн. З цієї суми грошове забезпечення військовослужбовців збільшиться на 174,3 млрд грн – до 1 трлн 454,2 млрд грн, витрати на закупівлю та ремонт військової техніки, озброєння, боєприпасів – на 1 трлн 371,2 млрд грн, до 2 трлн 297,1 млрд грн.

Окрім того, зросте на 14,6 млрд грн резерв для сектору безпеки та оборони, який сягне 213,6 млрд грн.

За пропозицією Міноборони, надходження від вивізного мита на товари військового призначення та подвійного використання, після його запровадження, спрямовуватимуться на закупівлю та модернізацію озброєння, розвиток оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та грошове забезпечення військових.

Щодо інших видатків, то пропонується нова бюджетна програма у 40 млрд грн на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст та додаткові 40 млрд грн у Резервний фонд держбюджету, який наразі складає 49,42 млрд грн та станом на кінець першого кварталу вже був використаний на 96,1%.

Мінфін уточнив, що перші з зазначених 40 млрд грн спрямовуватимуться на: інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури, розподілення теплової генерації (блочно-модульні котельні) та генерації електричної енергії (когенераційні установки), а також резервні джерела живлення для об’єктів тепло- та водопостачання.

Перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос"), який є автором альтернативного законопроєкту, під час обговорення заявив, що запропонованих урядом 174,3 млрд грн додаткового грошового забезпечення неджостатньо, а треба, за даними Рахункової палати, "хоча б на рівні 2025 року 365 млрд грн".

"В цьому бюджеті закладена нуль гривень на підвищення зарплат військовим. Під пафосним збільшенням бюджету війни ви забираєте цим законом 40 млрд грн з військових програм по закупівлі військового озброєння Міністерства оборони і передаєте їх в Резервний фонд", – стверджує опозиційний депутат.

Він також розкритикував можливість й надалі спрямовувати кошти з Резервного фонду на такі програми, як Національний кешбек або паливний кешбек.

Ці вимоги підтримав і Петро Порошенко – глава опозиційної партії та фракції "Європейська солідарність", яка внесла свій альтернативний законопроєкт.

"В нашому проєкті руки геть від 40 млрд грн на озброєння. Друге, кошти Резервного фонду тільки і виключно на подолання катастроф і російських ударів", – зазначив він з трибуни.

Держбюджет України на 2026 рік ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – відповідно 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.

За даними Мінфіну, за січень-квітень цього року до загального фонду надійшло 1,04 трлн грн, тоді як його видатки склали 1,35 трлн грн. Це відповідно на 21,5% та 13,9% більше, аніж за аналогічний період 2025 року.