Рада звільнила від ПДВ постачання НРК до кінця воєнного стану

Верховна Рада звільнила від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання наземних роботизованих комплексів (НРК).

За законопроєкт №15259 про внесення відповідних змін до Податкового кодексу у цілому проголосували 294 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Згідно з законопроєктом пільга про звільнення від ПДВ з постачання НРК буде діяти до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Згідно з пояснювальною запискою, очікується, що прийняття законопроєкту дозволить задовольнити потреби бойових військових частин у забезпеченні НРК, а також забезпечити ефективність витрачання бюджетних коштів під час постачання НРК для сил оборони.

Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року завершилася дія пільги зі звільнення від ПДВ постачання електромобілів, під які підпадали й наземні роботизовані комплекси.