Законопроєкт про реформування спрощеної системи оподаткування треба внести до Ради до грудня-2026 – угода з ЄС

Законопроєкт із заходами щодо реформування пільгового податкового режиму, що забезпечить додаткові надходження щонайменше 70 млрд грн на рік, має бути поданий до Верховної Ради як умова для надання Україні третього траншу макрофінансової допомоги в рамках Позики на підтримку України від Європейського союзу розміром біля EUR1,45 млрд.

Як зазначається в угоді про позику та меморандумі про макрофінансову допомогу, яку Верховна Рада ратифікувала у четвер, мова йде, серед іншого про заходи з протидії ухиленню від оподаткування для запобігання штучному дробленню бізнесу з метою дотримання критеріїв перебування на пільгових режимах оподаткування.

Іншими заходами є обмеження на повторний перехід суб’єктів господарювання на спрощену систему оподаткування після їх переходу на загальну систему оподаткування, а також запровадження диференційованих ставок податку для платників податків третьої групи залежно від виду економічної діяльності.

Ще однією умовою надання третього траншу є прийняття Верховною Радою закону про спрощення адміністрування податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) – запровадження квартальної звітності замість щомісячної, щомісячні податкові накладні замість щоденних, формування попередньої податкової декларації для ФОП, спрощення розблокування податкових накладних.

Також парламент має прийняти зміни до законодавства, спрямовані на узгодження системи корпоративного оподаткування України у відповідність до ст.4 Директиви ЄС про боротьбу з ухиленням від сплати податків.

Із інших умов третього траншу – підготовка у співпраці зі Світовим банком, МВФ та службами Єврокомісії звіту із довгостроковими прогнозами витрат на пенсійне забезпечення на основі чинної системи та параметрів запланованої пенсійної реформи.

Окрім того необхідно буде розробити та представити Єврокомісії нову Стратегію публічних закупівель (2027-2030) та підготувати концептуальну записку щодо закону про оборонні закупівлі, який буде розроблено у 2027 році та спрямований на приведення законодавчої бази України у відповідність до асquis CC.

Меморандум також передбачає створення до грудня цього року 10 нових аудиторських комітетів у таких ключових розпорядниках бюджетних коштів, як міністерства внутрішніх справ, енергетики, цифрової трансформації, Київській, Львівській та Чернівецькій обласних державних адміністраціях; Державному агентство з відновлення та розвитку інфраструктури; Фонді державного майна, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. На додаток до цього Міністерство фінансів має переглянути національний стандарт внутрішнього аудиту, узгоджений з глобальними стандартами внутрішнього аудиту.

Нарешті Рада має прийняти новий Митний кодекс України відповідно до Митного кодексу ЄС (Регламент (ЄС) № 952/2013), а відповідні органи затвердити технічні вимоги до національних митних ІТ-систем, що забезпечують обробку митних декларацій (AES, CCI/NIS), а також до системи управління ризиками, сумісної з ICS2, для інтеграції з ІТ-системами ЄС.

Як повідомлялося, Позика на підтримку України від Європейського союзу передбачає виділення EUR90 млрд у 2027-20208 роках, з яких EUR60 млрд на оборонну підтримку, а EUR30 млрд – на бюджетну підтримку. В цьому році очікується отримання EUR28,3 млрд на закупівлю озброєння та EUR16,7 млрд бюджетної підтримки, половина якої прив’язана до виконання умов Ukraine Facility, а половина – до описаних вище умов макрофінансової допомоги. Остання, як передбачається, надаватиметься трьома траншами: EUR3,2 млрд, EUR3,7 млрд та EUR1,45 млрд.

Як повідомлялося, питання впровадження ПДВ для ФОП із річним доходом понад 4 млн грн також є структурним маяком нової програми фінансування з МВФ. Українська сторона наполягає на неконструктивності запровадження цієї норми під час війни та працює над перенесенням її реалізації на рік – до 2027 року. Міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії підтвердив, що питання запровадження ПДВ для ФОП може бути відтерміноване за результатами місії, яка 27 травня почала в Києві перший перегляд програми розширеного фінансування EFF.