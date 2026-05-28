Прийняття законів про оподаткування імпортних посилок та цифрових платформ є умовою 2-го траншу макрофіну ЄС

Подання до Верховної Ради законопроєкту щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок, за винятком товарів, призначених для цілей безпеки на оборони, а також законопроєкту про запровадження доходів, отриманих через цифрові платформи, є умовою надання Україні першого траншу кредиту допомоги від Європейського союзу, а прийняття Верховною Радою відповідних законодавчих змін є умовою надання другого траншу.

Про це йдеться в додатку 1 "Заходи політики щодо структурних реформ" до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо надання Україні макрофінансової допомоги в рамках позики на її підтримку, законопроєкт про ратифікацію якого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради раніше у четвер, документ був зареєстрований №0376.

