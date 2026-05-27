НКРЕКП не зафіксувала ознак використання інсайдерської інформації на аукціоні з продажу е/е "Енергоатому" у січні-2026

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), завершила аналіз поведінки учасників аукціону з продажу електроенергії АТ "НАЕК "Енергоатом", який відбувся 14 січня 2026 року на платформі ТОВ "Українська енергетична біржа".

"За результатами проведеного розгляду ознак неправомірного використання інсайдерської інформації виявлено не було", – повідомив регулятор у середу.

НКРЕКП висловила вдячність Секретаріату Енергетичного співтовариства за експертну та консультаційну підтримку під час аналізу ринкової ситуації.

Як поінформували у комісії, у своєму листі Секретаріат Енергоспівтовариства врахував підхід НКРЕКП до оцінки відсутності ознак порушення заборон щодо поводження з інсайдерською інформацією на оптовому енергетичному ринку з боку учасників аукціону. Зокрема, у Секретаріаті зазначили, що результати оцінки обсягів торгів і поведінки учасників не свідчать про наявність скоординованих або попередньо узгоджених дій.