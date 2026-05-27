"Укрнафта" у I кв.-2026 зберегла рівень видобутку та збільшила реалізацію світлих нафтопродуктів на 49% – CEO

АТ "Укрнафта" січень-березень 2026 року попри обстріли інфраструктури, пошкодження обладнання та знеструмлення, які суттєво впливають на механізований фонд, зберегла обсяги видобутку вуглеводнів на рівні аналогічного періоду 2025 року.

Про це повідомив голова правління компанії Богдан Кукура за результатами зустрічі з Наглядовою радою (НР) "Укрнафта", на якій були підведені підсумки роботи товариства у першому кварталі.

"Додатковий ефект від операційно-технічних заходів – капітальних ремонтів свердловин, інтенсифікацій, оптимізацій та ГРП – забезпечив понад 22 тис. тонн додаткової нафти та 8,2 млн куб. м газу", – написав він на сторінці у Facebook.

У якості окремого результату очільник "Укрнафти" виділив підвищення надійності роботи механізованого фонду. Зокрема, завдяки використанню сучасного насосного обладнання від американської Baker Hughes, німецької Oil Dynamics та саудівської Alkhorayef, а також комплексній роботі з оновлення труб, кабелю та систем захисту від корозії вдалося збільшити міжремонтний період роботи свердловин.

"Роздрібний напрям також продовжив зростання: реалізація світлих нафтопродуктів збільшилась на 49% порівняно з першим кварталом 2025 року. Зокрема, проливи бензинів зросли на 31%, дизельного пального – на 75%", – зазначив Кукура.

Він разом із членами НР відвідали виробничі підрозділи на заході України, які попри складні умови роботи забезпечують позитивну динаміку: +5% по нафті та +9% по газу.

"Працювали на одному з наймолодших і найперспективніших активів компанії – одному з найвисокогірніших об’єктів нафтогазовидобутку в Європі, на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря", – написав Кукура.

Він пояснив, що робота в таких умовах потребує складних інженерних рішень. Починаючи з 2024 року команда забезпечила об’єкт компресорними установками, що дозволило збільшити нафтові показники на 185%, а газові – на 147%.

"Сьогодні там працюють 19 свердловин: 18 нафтових і одна газова. П’ять із них побудовані після 2024 року та демонструють дебіти у два-три рази вищі за середні завдяки сучасному насосному обладнанню та заходам інтенсифікації", – доповнив очільник. Наступний етап, за його словами – нове буріння та реконструкція системи збору й транспортування вуглеводнів.

Окремим стратегічним напрямом є підвищення рівня наукоємності роботи компанії.

За інформацією "Укрнафти", науково-дослідний і проєктний інститут компанії формує основу технологічного розвитку: створено 9 нових і оновлено 8 існуючих 3D-моделей родовищ, запущено дві тестові моделі нафтогазоносних систем та автоматизовано цикл збору даних для створення цифрових двійників. Завдяки новому лабораторному обладнанню компанія суттєво поглибила аналіз властивостей пластових флюїдів – якщо раніше товариство оцінювало близько 7 параметрів, то наразі понад 20.

Своєю чергою, НР "Укрнафти" позитивно оцінила результати, яких досягає компанія у надскладних умовах.

"Компанія демонструє стійкість операційної моделі, системний підхід до розвитку та здатність адаптуватися до безпрецедентних викликів", – зазначив голова НР "Укрнафта" Тімоті Додсон.

За його словами, важливим є те, що паралельно із забезпеченням стабільної роботи команда продовжує інвестувати у технології та формувати основу для довгострокового зростання.

За результатами 2025 року "Укрнафта" досягла доходу 99,6 млрд грн, сплатила 28,8 млрд грн податків і перерахувала 5 млрд грн дивідендів державі.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.