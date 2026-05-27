"Кернел" за 4 роки інвестував в українські громади 1 млрд грн та запустив модель співфінансування 10 до 1

Інвестиції у розвиток громад агрохолдинга "Кернел" за останні чотири роки досягли 1 млрд грн, останнім часом швидкими темпами зростає програма "Моя громада: разом з Kernel" за моделлю співфінансування: на кожну гривню, яку мешканці збирають через краудфандинг, компанія додає ще 10 грн, йдеться у пресрелізі "Кернел" у середу.

"Результати 2026 року доводять дієвість підходу: громади залучили майже 1 млн грн, що на 46% більше, ніж торік. Проєкт стрімко масштабується: якщо у 2025 році було подано 196 заявок із п’яти областей, то вже цього року – 411 заявок із 12 регіонів України", – зазначив агрохолдинг.

Він уточнив, що за два роки роботи програми "Моя громада: разом з Kernel" компанія профінансувала 67 локальних ініціатив на понад 10 млн грн, а ще понад 1,3 млн грн громади залучили самостійно через партнерів проєкту краудфандингову платформу "Моє місто".

Цьогоріч переможцями стали 34 проєкти, для втілення яких компанія профінансувала 4,5 млн грн. Серед пріоритетів – ветеранські простори, програми підтримки ментального здоров’я, безбар’єрні спортивні майданчики та освітні проєкти. Протягом наступних трьох місяців переможці будуть реалізовувати проєкти у своїх громадах.

"Ми бачимо великий запит на розвиток своїх міст і сіл навіть під час війни, і наше завдання – дати місцевим активістам інструменти. Механіка краудфандингу допомагає зробити перевірку: якщо мешканці готові підтримати ідею бодай невеликим внеском, значить, запит реальний", – наводяться у релізі слова директорки БФ "Разом з Кернел" Лілії Марачканець.

За її словами, головна ідея – навчити громадські організації, школи, комунальні заклади та активістів самостійно створювати проєкти та об’єднувати людей навколо спільних рішень. "Кернел" також навчає місцевих управлінців працювати з міжнародними інвестиціями та європейськими грантами.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

У першому півріччі 2026 фінансового року (ФР, липень-грудень 2025 року) "Кернел" скоротив чистий прибуток на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $119 млн. Консолідована виручка становила $1,924 млрд, що на 1% менше показника першого півріччя 2025 ФР, а показник EBITDA знизився на 14% – до $247 млн.

Згідно з інформацією на сайті БФ "Разом з Кернел", фонд працює у 12 областях України у 190 громадах та реалізує більше 2 тис. проєктах за вісьмома напрямами.