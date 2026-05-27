Інтерфакс-Україна
Економіка
13:50 27.05.2026

Рада перенесла розгляд змін до держбюджету на четвер

Верховна Рада перенесла розгляд законопроєкту №15224 щодо змін до державного бюджету та альтернативних документів на четвер, 28 травня.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", засідання Верховної Ради в середу, 27 травня, було зупинене через повітряну тривогу, після чого головуючий повідомив про перерву в пленарному засіданні.

Нерозглянутими з порядку денного залишились законопроєкт №15224 та альтернативні йому проєкти законів, які стосуються змін до державного бюджету. Також в порядку денному без уваги – законопроєкт №15094 щодо базової соцдопомоги та №0340 про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між урядами України та Туреччини.

"Завтра буде розгляд вже змін до бюджету 2026", – написав нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос") після засідання в середу.

Як повідомлялося, Рада 27 травня схвалила дострокове припинення повноважень нардепа Володимира Цабаля (фракція "Голос"), підтримала в 1-му читанні урядовий законопроєкт №15015 щодо медекспертизи ВЛК для іноземців, встановила День української музики щорічно у третю суботу вересня, ухвалила закон щодо стимулювання реалізації проєктів міжнародної допомоги та прийняла закон про публічні закупівлі, який є вимогою інструменту Світового банку та ЄС.

Проте парламент зняв більшість законопроєктів, які планувалися до розгляду цього тижня: №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах, що є структурним маяком програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та №14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), прийняття якого очікують представники Єврокомісії (DG ENEST, TRADE та FISMA), №15112-д про змінм у Податковий кодекс щодо оподаткування посилок до EUR150, №14067 щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання (індикатор програми Ukraine Facility), № 14174 про безпеку та інтероперабельність залізниць (ЄС, Ukraine Facility та DPL зі Світовим банком), №12117 щодо вдосконалення роботи індустріальних парків (ІП) (Ukraine Facility).

