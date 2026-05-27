Рада прийняла закон про публічні закупівлі, який є вимогою інструменту Світового банку та ЄС

Верховна Рада схвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №11520 про публічні закупівлі, що є вимогою за інструментом Світового банку "Операція з підтримки політики розвитку" (Development Policy Operations, DPO) та допоможе розблокувати $3,4 млрд.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час засідання парламенту в середу, 27 травня, законопроєкт в другому читанні та в цілому підтримали 245 нардепів, жодного голосу проти.

Закон гармонізує систему публічних закупівель із директивами ЄС та впроваджує нові інструменти, такі як інноваційне партнерство та динамічні системи.

Документ спрощує залучення міжнародних інвестицій та підтримуватиме вітчизняні підприємства, зокрема створені ветеранами війни.

Ухвалення цього закону є вимогою Європейського Союзу та Світового банку в межах адаптації українського законодавства до acquis communautaire ЄС. Нова редакція має замінити чинний закон і запровадити прозоріші та конкурентніші механізми проведення тендерів. Як зазначали в Мінекономіки, закон спрямований на імплементацію директиви 2014/24/EU, а публічні закупівлі є частиною першого, базового кластера переговорів про вступ України до ЄС.

В міністерстві додали, що успішне просування таких реформ відкриває доступ до фінансування у межах Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору (DPO) від Світового банку у розмірі $3,4 млрд. Отримані кошти спрямовуються безпосередньо до загального фонду держбюджету для покриття першочергових соціальних та гумвидатків.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт пропонує низку інновацій для підвищення ефективності торгів, зокрема ширше використання електронних інструментів та мінімізацію можливостей для зловживань через винятки із загальних процедур, пропозиції власних рішень учасників. Також передбачене врегулювання механізму поділу великих закупівель на лоти, що не дозволить великим гравцям забирати всі замовлення та запровадить можливості невеликим регіональним компаніям для участі у масштабних тендерах.

Серед ключових норм, запропонованих урядом – обов’язкове використання електронних каталогів для закупівель товарів у певному ціновому діапазоні (від 50 до 400 тис. грн), тоді як для робіт вартістю до 1,5 млн грн використання електронної системи залишається необов’язковим.

Як зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, законопроєктом, зокрема, розширено вимоги локалізації на закупівлі цивільних товарів для потреб Сил оборони.

"Тепер при закупівлях товарів легкої промисловості, автобусів, тралів чи іншої цивільної продукції, до якої застосовується локалізація, діятиме вимога локалізації і в оборонних закупівлях", – зазначає Кисилевський у дописі на Facebook.

Новації запрацюють через 9 місяців після опублікування закону. За цей час Уряд має доопрацювати підзаконні акти і технічні системи.

Також до переліку товарів, на які поширюється вимога локалізації, додані бронежилети, шоломи та механізовані засоби розмінування.

Крім того, передбачається удосконалення процедур застосування локалізації в публічних закупівлях, зокрема запроваджується поняття виробничої собівартості, яка стане базою для розрахунку ступеня локалізації.

"Це дозволить протидіяти шахраям, які "надували" ступінь локалізації, наприклад, за рахунок уявних маркетингових послуг", – зазначається в дописі.

Водночас підвищується поріг до закупівель з локалізацією з 200 тис. грн до 1 млн грн.

Як повідомлялось, у 2026 році рівень локалізації, який вимагається при публічних закупівлях, становить 30%, у 2027-му році цей поріг зросте до 35%, а у 2028-му – до 40%.

В першому читанні за основу законопроєкт №11520 був схвалений Радою за основу 17 вересня 2024 року. Проте 29 квітня під час голосування парламент відправив законопроєкт на повторне друге читання.