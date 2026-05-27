Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив 1-ше закриття на рівні EUR207 млн та початок інвестицій

Dragon Capital та Amber Infrastructure оголосили про залучення фондом Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I (ADUIF) під їх спільним управлінням EUR207 млн, проведення першого закриття і початок інвестицій в енергетичну, транспортну та цифрову інфраструктуру України.

"Про перші угоди буде оголошено найближчим часом", – йдеться у пресрелізі у середу.

Співкеруючі зазначили, що перше закриття стало наступним етапом після церемонії підписання під час щорічного Всесвітнього економічного форуму у Давосі в січні 2026 року, де було підтверджено зобов’язання якірних інвесторів: Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейського інвестбанку (ЄІБ), Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з Групи Світового банку, Swedfund та Impact Fund Denmark.

Частина інвестицій МФК у Фонд буде забезпечена гарантіями Європейської комісії та уряду Франції.

"Dragon Capital та Amber Infrastructure також беруть на себе значні інвестиційні зобов’язання в ADUIF I як співкеруючі компанії, підтверджуючи власну впевненість у цілях Фонду", – сказано у релізі.

Наголошується, ADUIF I є першим у історії спеціалізованим інфраструктурним фондом, що повністю інвестує в Україну. Передбачається, що капітал, вкладений через фонд, допоможе стабілізувати аварійне енергопостачання, посилити цифрову інфраструктуру та послуги, усунути обмеження у транспорті та логістиці, а також модернізувати критичну інфраструктуру.

"Сьогодні ми переходимо від зобов’язань до конкретних дій", – зазначив керівник фонду та голова напряму інфраструктури Dragon Capital Євген Баранов.

"Ми бачимо стійку країну з надзвичайним людським капіталом, чіткими інфраструктурними потребами та портфелем сильних проєктів, розроблених приватними учасниками ринку, які шукають інвестиції в акціонерний капітал", – додав керівник фонду та старший інвестиційний директор Amber Infrastructure Домінікас Тучкус.

За його словами, ADUIF I пропонує приватним девелоперам доступ до надійного довгострокового партнера з капіталу.

На Конференції з відновлення України у Римі у липні 2025 року (URC2025) вже було оголошено перший проєкт ADUIF I – проєкт з розподіленої енергетики Power One (ТОВ "Пауер 1"), якому ЄБРР надав EUR22,3 млн кредит за загальної вартості проєкту EUR41,8 млн. Він передбачає встановлення 36,8 МВт газопоршневих установок (ГПУ) та 31,5 МВт систем накопичення енергії (СНЕ) в Закарпатській області.

У Давосі представник ЄІБ зазначив, що банк інвестує у новий фонд EUR50 млн. Представниця Swedfund уточнила, що його внесок у фонд склав EUR20 млн, тоді як ЄБРР ще раніше повідомляв про рішення спрямувати у фонд EUR60 млн, а IFC – EUR40 млн.

Засновник та глава Dragon Capital Томаш Фіала днями пояснив агентству "Інтерфакс-Україна", що спочатку цільовий обсяг фонду планувався на рівні EUR350 млн, але було прийнято рішення надалі залучати гроші у ініційований ЄС флагманський фонд для реконструкції України, управління яким також здійснюватимуть Amber та Dragon (робоча назва Amber Dragon European Fund for Ukraine) цільовим розміром EUR1 млрд. Цей фонд укладе угоди з ADUIF I та фондом Rebuild Ukraine Fund (REBUF) на $102,5 млн про ко-інвестування з розподілом грошей 65:35.

Заснована Фіалою у 2000 році Dragon Capital – одна з найбільших в Україні компаній у сфері управління інвестиціями та інвестиційного банкінгу, що має під управлінням активи на суму $1 млрд та налічує понад 200 українських і міжнародних фахівців. За останнє десятиліття компанія, за її даними, інвестувала понад $700 млн у приватний капітал та нерухомість в Україні в партнерстві з провідними світовими інвесторами., Dragon Capital поєднує глибоку ринкову експертизу з досвідом команди, що.

Наразі Dragon Capital управляє шістьма галузевими фондами та інвестиційними інструментами з диверсифікованим портфелем, орієнтованим на нерухомість, машинобудування, харчову промисловість, електронну комерцію, фармацевтику, фінтех та фінансові послуги.

Amber входить до складу Boyd Watterson Global Asset Management Group LLC ("Boyd") – глобальної диверсифікованої компанії, що спеціалізується на інфраструктурі, нерухомості та цінних паперах із фіксованим доходом, має активи під управлінням на суму понад $39 млрд, команду в понад 300 співробітників, офіси у восьми містах США та 11 країнах.

Amber є спеціалізованим міжнародним інвестиційним менеджером, що фокусується на інвестиціях, управлінні активами та фондами. Наразі Amber управляє або консультує дев’ять фондів та керованих рахунків (два публічних та сім приватних) з активами під управлінням на суму близько 5 млрд фунтів стерлінгів. Маючи представництва в 11 країнах, станом на 31 грудня 2025 року Amber управляла понад 200 інфраструктурними інвестиціями, що становлять загальні активи під управлінням у розмірі близько $19 млрд.