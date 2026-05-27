Військові й ветерани зможуть отримувати фінпослуги ПриватБанку прямо в медзакладах

Державний ПриватБанк, Мінветеранів та Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ спільно розвиватимуть роботу служби інклюзивного сервісу для надання базових фінансових послуг ветеранам та ветеранкам у медзакладах та громадах, йшлося під час спільного заходу в одному з госпіталів Києва.

"Завдяки службі інклюзивного сервісу ми прагнемо зробити базові фінансові послуги доступними саме тоді, коли у клієнта відсутня можливість самостійно звернутися до банку. Під час такого виїзного обслуговування можна буде відкрити рахунок, оформити або перевипустити картку, пройти ідентифікацію чи оновити клієнтські дані та чимало іншого", – зазначила заступниця голови правління ПриватБанку Наталія Савчук.

За словами Савчук, банк і раніше надавав окремі послуги військовим у госпіталях, однак здебільшого це відбувалося за ініціативою його працівників. Нині фінустанова перша на ринку запустила окремий виїзний сервіс для обслуговування військових і ветеранів у медзакладах із залученням фахівців структур Мінветеранів та Генштабу ЗСУ.

У квітні ПриватБанк оголосив про запуск служби інклюзивного сервісу – формату обслуговування військовослужбовців, ветеранів і ветеранок, який дає змогу отримувати базові фінансові послуги безпосередньо під час лікування чи реабілітації у медичних закладах та громадах.

За інформацією банку, фахівці із супроводу ветеранів при Мінветеранів або фахівці служб супроводу ЗСУ, які працюють у громадах, госпіталях та інших медичних закладах, повідомлятимуть працівників банку про запит на обслуговування, після чого ті виїжджатимуть на місце.

Сервіс можна буде отримати у всіх регіонах, де працює банк. Перед початком роботи понад 140 співробітників банку пройшли спеціалізоване навчання з фокусом на травмочутливу комунікацію та розуміння потреб військових і ветеранів за участю громадської організації "Платформа відновлення людського капіталу "РеСтарт".

За словами міністерки у справах ветеранів України Наталії Калмикової, наразі в Україні працюють понад 2,6 тис. фахівців із супроводу ветеранів, які є в кожній громаді, з них 440 працюють у закладах охорони здоров’я.

"Зараз ми розробляємо механізм подання заявки до фахівця супроводу через "Дію". Ми створили єдину цифрову ERP-систему для фахівців супроводу, де вони ведуть кейси і можна аналізувати найчастіші звернення та проблеми", – додала Калмикова.

Знайти такого фахівця можна через розділ "Ветеран PRO" у застосунку "Дія".

Вона також повідомила, що нині в Україні працюють 19 "просторів турботи", а найближчим часом планується відкрити ще 29: 20 – за участю ПриватБанку, шість – за фінансування проєкту "Реабілітація в Україні" (Rehab4U), ще три – Міжнародної організації з міграції (МОМ). У цих просторах також можна буде отримати фінансові сервіси.

Як повідомлялося, у січні ПриватБанк і Міністерство у справах ветеранів започаткували стратегічне партнерство, яке передбачає розширення мережі "просторів турботи" у медзакладах, запуск навчальних програм із фінансової грамотності та підприємництва, а також підтримку ветеранського спорту і кар’єрних можливостей у фінансовому секторі.