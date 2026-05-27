Інтерфакс-Україна
Економіка
11:44 27.05.2026

Військові й ветерани зможуть отримувати фінпослуги ПриватБанку прямо в медзакладах

3 хв читати
Військові й ветерани зможуть отримувати фінпослуги ПриватБанку прямо в медзакладах

Державний ПриватБанк, Мінветеранів та Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ спільно розвиватимуть роботу служби інклюзивного сервісу для надання базових фінансових послуг ветеранам та ветеранкам у медзакладах та громадах, йшлося під час спільного заходу в одному з госпіталів Києва.

"Завдяки службі інклюзивного сервісу ми прагнемо зробити базові фінансові послуги доступними саме тоді, коли у клієнта відсутня можливість самостійно звернутися до банку. Під час такого виїзного обслуговування можна буде відкрити рахунок, оформити або перевипустити картку, пройти ідентифікацію чи оновити клієнтські дані та чимало іншого", – зазначила заступниця голови правління ПриватБанку Наталія Савчук.

За словами Савчук, банк і раніше надавав окремі послуги військовим у госпіталях, однак здебільшого це відбувалося за ініціативою його працівників. Нині фінустанова перша на ринку запустила окремий виїзний сервіс для обслуговування військових і ветеранів у медзакладах із залученням фахівців структур Мінветеранів та Генштабу ЗСУ.

У квітні ПриватБанк оголосив про запуск служби інклюзивного сервісу – формату обслуговування військовослужбовців, ветеранів і ветеранок, який дає змогу отримувати базові фінансові послуги безпосередньо під час лікування чи реабілітації у медичних закладах та громадах.

За інформацією банку, фахівці із супроводу ветеранів при Мінветеранів або фахівці служб супроводу ЗСУ, які працюють у громадах, госпіталях та інших медичних закладах, повідомлятимуть працівників банку про запит на обслуговування, після чого ті виїжджатимуть на місце.

Сервіс можна буде отримати у всіх регіонах, де працює банк. Перед початком роботи понад 140 співробітників банку пройшли спеціалізоване навчання з фокусом на травмочутливу комунікацію та розуміння потреб військових і ветеранів за участю громадської організації "Платформа відновлення людського капіталу "РеСтарт".

За словами міністерки у справах ветеранів України Наталії Калмикової, наразі в Україні працюють понад 2,6 тис. фахівців із супроводу ветеранів, які є в кожній громаді, з них 440 працюють у закладах охорони здоров’я.

"Зараз ми розробляємо механізм подання заявки до фахівця супроводу через "Дію". Ми створили єдину цифрову ERP-систему для фахівців супроводу, де вони ведуть кейси і можна аналізувати найчастіші звернення та проблеми", – додала Калмикова.

Знайти такого фахівця можна через розділ "Ветеран PRO" у застосунку "Дія".

Вона також повідомила, що нині в Україні працюють 19 "просторів турботи", а найближчим часом планується відкрити ще 29: 20 – за участю ПриватБанку, шість – за фінансування проєкту "Реабілітація в Україні" (Rehab4U), ще три – Міжнародної організації з міграції (МОМ). У цих просторах також можна буде отримати фінансові сервіси.

Як повідомлялося, у січні ПриватБанк і Міністерство у справах ветеранів започаткували стратегічне партнерство, яке передбачає розширення мережі "просторів турботи" у медзакладах, запуск навчальних програм із фінансової грамотності та підприємництва, а також підтримку ветеранського спорту і кар’єрних можливостей у фінансовому секторі.

Теги: #медзаклади #приватбанк #ветерани #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:36 27.05.2026
Петиція до Кабміну про перегляд закону щодо урівнювання виплат для родин загиблих і зниклих безвісти військових набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про перегляд закону щодо урівнювання виплат для родин загиблих і зниклих безвісти військових набрала 25 тис. голосів

12:09 26.05.2026
НБУ, ЄБРР і Korn Ferry презентували модель самооцінки фінустанов щодо роботи з ветеранами

НБУ, ЄБРР і Korn Ferry презентували модель самооцінки фінустанов щодо роботи з ветеранами

14:42 25.05.2026
Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг – можна використовувати витяг із Реєстру ветеранів

Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг – можна використовувати витяг із Реєстру ветеранів

16:53 22.05.2026
Суд у Лондоні відхилив апеляцію ексвласників ПриватБанку на рішення про стягнення з них $3 млрд – банк

Суд у Лондоні відхилив апеляцію ексвласників ПриватБанку на рішення про стягнення з них $3 млрд – банк

12:31 22.05.2026
У закладах вищої освіти системи МВС навчаються 1673 ветерани – міністр

У закладах вищої освіти системи МВС навчаються 1673 ветерани – міністр

23:48 21.05.2026
Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових

Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових

23:46 21.05.2026
Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових

Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових

18:36 21.05.2026
ПриватБанк у 2026р. планує придбати ще 800 банкоматів

ПриватБанк у 2026р. планує придбати ще 800 банкоматів

21:19 20.05.2026
ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

20:03 20.05.2026
Свириденко анонсувала збільшення числа фахівців із супроводу ветеранів до 3,4 тис

Свириденко анонсувала збільшення числа фахівців із супроводу ветеранів до 3,4 тис

ВАЖЛИВЕ

ДП "Ліси України" з 1 липня очолить ексзаступник глави Мінекономіки Зубович

Місія МВФ прибула до Києва для 1-го перегляду програми EFF та консультацій за статтею IV

НКРЕКП схвалила підвищення тарифу "Укренерго" на передачу до 905,53 грн/МВт*год, на диспетчеризацію – до 118,64 грн/МВт*год

Кабмін підвищує поріг для отримання бронювання з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс – міністр Соболев

Ціни промвиробників в Україні у квітні-2026 впали на 1,2% – Держстат

ОСТАННЄ

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив 1-ше закриття на рівні EUR207 млн та початок інвестицій

ДП "Ліси України" з 1 липня очолить ексзаступник глави Мінекономіки Зубович

Петиція до Кабміну про підвищення зарплати бухгалтерам бюджетних установ не набрала необхідних голосів

Україна продовжила на 5 років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту сталевих безшовних гаряче-деформованих труб із Китаю

Місія МВФ прибула до Києва для 1-го перегляду програми EFF та консультацій за статтею IV

Перевезення вантажів за 4 міс.-2026 зросли на 5%, а пасажирів скоротились на 7% – Держстат

На енергостійкість закладів освіти виділено 1,3 млрд грн – Вітренко

Посіви ярих зернових цього року перевищили минулорічні завдяки кукурудзі та гороху

Громади вже мають понад 200 МВт газової генерації із запланованих 1,5 ГВт – заступниця глави Міненерго

Перші 4 українські підприємства отримали часткової компенсації страхової премії за страхуванням від воєнних ризиків – Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА