Інтерфакс-Україна
Економіка
11:33 27.05.2026

ДП "Ліси України" з 1 липня очолить ексзаступник глави Мінекономіки Зубович

1 хв читати
ДП "Ліси України" з 1 липня очолить ексзаступник глави Мінекономіки Зубович
Фото: Мінекономіки, довкілля та с/г

Виконання обов’язків генерального директора ДП "Ліси України" з 1 липня 2026 року буде покладено на голову комісії з перетворення підприємства Ігоря Зубовича, який з серпня 2025 року по початок травня був заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства, а до цього – начальником Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу і в.о. голови Інспекції.

Як повідомило Мінекономіки на своєму сайті у середу, відповідне рішення прийняля наглядова рада ДП.

Наразі керівником "Ліси України" є Юрій Болоховець, який став очільником з моменту створення у травні 2023 року, а після рішення про перетворення у АТ – з вересня 2025 року є головою комісії з перетворення. До цього він у 2021-2023 роках був головою Державного агентства лісових ресурсів України.

Теги: #зубович #ліси_україни #гендиректор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:25 08.05.2026
На прикордонні Чернігівщини вирує масштабна лісова пожежа

На прикордонні Чернігівщини вирує масштабна лісова пожежа

15:44 07.05.2026
"Ліси України" залучили авіацію та спецтехніку для гасіння масштабних пожеж на Закарпатті, Львівщині та Київщині

"Ліси України" залучили авіацію та спецтехніку для гасіння масштабних пожеж на Закарпатті, Львівщині та Київщині

13:14 06.05.2026
Пропозиція деревини на внутрішньому ринку перевищує попит на 15 тис. куб. м щодоби – "Ліси України"

Пропозиція деревини на внутрішньому ринку перевищує попит на 15 тис. куб. м щодоби – "Ліси України"

14:57 04.05.2026
Команда ДП «Ліси України» на чолі з Юрієм Болоховцем забезпечила рекордне зростання надходжень до бюджету

Команда ДП «Ліси України» на чолі з Юрієм Болоховцем забезпечила рекордне зростання надходжень до бюджету

14:52 04.05.2026
ДП "Ліси України" увійшло до трійки найбільших донорів держбюджету-2025 із 5,9 млрд грн дивідендів

ДП "Ліси України" увійшло до трійки найбільших донорів держбюджету-2025 із 5,9 млрд грн дивідендів

18:29 29.04.2026
ДП "Ліси України" у І кв.-2026р збільшило прибуток у 3,7 раза

ДП "Ліси України" у І кв.-2026р збільшило прибуток у 3,7 раза

12:14 29.04.2026
"Ліси України" у 2026р. проведуть догляд за лісовими культурами на 107 тис. га та оновлять 200 одиниць техніки

"Ліси України" у 2026р. проведуть догляд за лісовими культурами на 107 тис. га та оновлять 200 одиниць техніки

18:52 28.04.2026
Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах Україні" через численні повідомлення про проблеми в галузі

Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах Україні" через численні повідомлення про проблеми в галузі

17:28 28.04.2026
ДП "Ліси України" до середини літа 2026р. отримає 11 сучасних трелювальних тракторів для роботи в горах

ДП "Ліси України" до середини літа 2026р. отримає 11 сучасних трелювальних тракторів для роботи в горах

16:52 27.04.2026
Україна та Латвія започаткували в ЄС проєкт живих меморіалів на честь загиблих українських лісівників

Україна та Латвія започаткували в ЄС проєкт живих меморіалів на честь загиблих українських лісівників

ВАЖЛИВЕ

Місія МВФ прибула до Києва для 1-го перегляду програми EFF та консультацій за статтею IV

НКРЕКП схвалила підвищення тарифу "Укренерго" на передачу до 905,53 грн/МВт*год, на диспетчеризацію – до 118,64 грн/МВт*год

Кабмін підвищує поріг для отримання бронювання з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс – міністр Соболев

Ціни промвиробників в Україні у квітні-2026 впали на 1,2% – Держстат

Україна оголошує конкурс на 1,3 ГВт нової генеруючої потужності – Свириденко

ОСТАННЄ

Військові й ветерани зможуть отримувати фінпослуги ПриватБанку прямо в медзакладах

Петиція до Кабміну про підвищення зарплати бухгалтерам бюджетних установ не набрала необхідних голосів

Україна продовжила на 5 років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту сталевих безшовних гаряче-деформованих труб із Китаю

Місія МВФ прибула до Києва для 1-го перегляду програми EFF та консультацій за статтею IV

Перевезення вантажів за 4 міс.-2026 зросли на 5%, а пасажирів скоротились на 7% – Держстат

На енергостійкість закладів освіти виділено 1,3 млрд грн – Вітренко

Посіви ярих зернових цього року перевищили минулорічні завдяки кукурудзі та гороху

Громади вже мають понад 200 МВт газової генерації із запланованих 1,5 ГВт – заступниця глави Міненерго

Перші 4 українські підприємства отримали часткової компенсації страхової премії за страхуванням від воєнних ризиків – Свириденко

Регулятор схвалив механізм гнучкого приєднання до електромереж та інші новації для підвищення ефективності мережі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА