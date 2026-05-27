ДП "Ліси України" з 1 липня очолить ексзаступник глави Мінекономіки Зубович

Виконання обов’язків генерального директора ДП "Ліси України" з 1 липня 2026 року буде покладено на голову комісії з перетворення підприємства Ігоря Зубовича, який з серпня 2025 року по початок травня був заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства, а до цього – начальником Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу і в.о. голови Інспекції.

Як повідомило Мінекономіки на своєму сайті у середу, відповідне рішення прийняля наглядова рада ДП.

Наразі керівником "Ліси України" є Юрій Болоховець, який став очільником з моменту створення у травні 2023 року, а після рішення про перетворення у АТ – з вересня 2025 року є головою комісії з перетворення. До цього він у 2021-2023 роках був головою Державного агентства лісових ресурсів України.