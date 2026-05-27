Петиція до Кабміну про підвищення зарплати бухгалтерам бюджетних установ не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом підвищення заробітної плати бухгалтерам бюджетних установ до рівня, що відповідає їхньому професійному рівню, не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 26 лютого, і станом на 27 травня вона набрала лише 12,8 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Професія бухгалтера є фундаментом фінансової стабільності будь-якої сфери діяльності,забезпечуючи фінансову стабільність, точний облік ресурсів та дотримання податкового законодавства. Професія бухгалтера вимагає високої відповідальності, точності, знання законодавства та аналітичного мислення… Однак, на сьогоднішній день професія бухгалтера в бюджетних установах є недооцінена і низькооплачувана, що не дозволяє їм забезпечити навіть базові потреби для життя. Особливо в умовах зростання цін, інфляції", – йшлося в тексті петиції.

За словами авторки петиції, на сьогодні наказом Міністерства культури встановлено такі посадові оклади: провідний бухгалтер 10 тарифний розряд – 6315 грн; бухгалтер 1 категорії 9 розряд – 6003 грн.

У зв’язку з цим вона просила: переглянути та збільшити тарифні розряди; встановити надбавку за вислугу років; встановити матеріальну допомогу на соціально-побутові потреби; встановити надбавку за несприятливі умови праці на період дії воєнного стану.