Україна продовжила на 5 років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту сталевих безшовних гаряче-деформованих труб із Китаю

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) продовжила ще на 5 років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки.

Згідно з повідомленням у газеті "Урядовий кур’єр", Комісія прийняла рішення від 22 травня 2026р №АД-600/2026/441-01 "Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки", яке набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення, тобто з 27 травня поточного року.

В інформації МКМТ зазначається, що за вимогою ТОВ "Інтерпайп Ніко-Тьюб" було порушено перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китаю у зв’язку із закінченням строку їх застосування. Товар, що є об’єктом перегляду, – сталеві безшовні гарячекатані (гаряче-деформовані) труби за кодами УКТ ЗЕД 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39 та 7304 59.

Період дослідження: 2022 рік – І квартал 2025 року, період перегляду: ІІ квартал 2024 року – І квартал 2025 року.

За результатами розгляду Комісія встановила, зокрема, що внаслідок застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну даних труб з Китаю відбулось часткове усунення шкоди, заподіяної національному товаровиробнику демпінговим імпортом. Втім, становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу і припинення застосування антидемпінгових заходів ймовірно спричинить поновлення дії демпінгу та заподіяння шкоди.

Беручи до уваги зазначене, МКМТ вирішила продовжити строком на п’ять років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китаю за ставкою:

– для виробника/експортера групи Hengyang Valin (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd; Hengyang Valin MPM Co., Ltd.; Hengyang Steel Tube Group Int’l Trading Inc) (10 Даліщінцун, 421001 місто Хен’ян, провінція Хунань, КНР) (10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province, P.R.China) на: труби обсадні виключно з зовнішніми діаметрами 193,68 мм та 244,48 мм за кодом 7304 29 30 00 згідно з УКТ ЗЕД, на труби обсадні виключно з зовнішнім діаметром 508 мм за кодом 7304 29 90 00 згідно з УКТ ЗЕД – на рівні 0%; на інші сталеві безшовні гарячекатані (гаряче-деформовані) труби, що класифікуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згідно з УКТ ЗЕД – на рівні 51,52%;

– для виробника/експортера групи компаній Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (№ 396, Джінтанг Роуд, район Дунлі, Тяньцзінь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301): на труби обсадні виключно зовнішнім діаметром 339,72 мм за кодом 7304 29 30 00 згідно з УКТ ЗЕД, на труби обсадні виключно зовнішнім діаметром 473,08 мм за кодом 7304 29 90 00 згідно з УКТ ЗЕД – на рівні 0%; на інші сталеві безшовні гарячекатані (гаряче-деформовані) труби, що класифікуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згідно з УКТ ЗЕД – на рівні 51,52%;

– для інших виробників та/або експортерів з Китаю сталевих безшовних гарячекатаних (гаряче-деформованих) труб, що класифікуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згідно з УКТ ЗЕД, крім зазначеного у 2.41 цього пункту, – на рівні 51,52%.

Продовжити строком на один рік дію добровільного цінового зобов’язання іноземного виробника/експортера DP-Master Manufacturing Co., Ltd.