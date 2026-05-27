Інтерфакс-Україна
Економіка
10:42 27.05.2026

Україна продовжила на 5 років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту сталевих безшовних гаряче-деформованих труб із Китаю

3 хв читати

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) продовжила ще на 5 років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки.

Згідно з повідомленням у газеті "Урядовий кур’єр", Комісія прийняла рішення від 22 травня 2026р №АД-600/2026/441-01 "Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки", яке набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення, тобто з 27 травня поточного року.

В інформації МКМТ зазначається, що за вимогою ТОВ "Інтерпайп Ніко-Тьюб" було порушено перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китаю у зв’язку із закінченням строку їх застосування. Товар, що є об’єктом перегляду, – сталеві безшовні гарячекатані (гаряче-деформовані) труби за кодами УКТ ЗЕД 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39 та 7304 59.

Період дослідження: 2022 рік – І квартал 2025 року, період перегляду: ІІ квартал 2024 року – І квартал 2025 року.

За результатами розгляду Комісія встановила, зокрема, що внаслідок застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну даних труб з Китаю відбулось часткове усунення шкоди, заподіяної національному товаровиробнику демпінговим імпортом. Втім, становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу і припинення застосування антидемпінгових заходів ймовірно спричинить поновлення дії демпінгу та заподіяння шкоди.

Беручи до уваги зазначене, МКМТ вирішила продовжити строком на п’ять років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китаю за ставкою:

– для виробника/експортера групи Hengyang Valin (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd; Hengyang Valin MPM Co., Ltd.; Hengyang Steel Tube Group Int’l Trading Inc) (10 Даліщінцун, 421001 місто Хен’ян, провінція Хунань, КНР) (10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province, P.R.China) на: труби обсадні виключно з зовнішніми діаметрами 193,68 мм та 244,48 мм за кодом 7304 29 30 00 згідно з УКТ ЗЕД, на труби обсадні виключно з зовнішнім діаметром 508 мм за кодом 7304 29 90 00 згідно з УКТ ЗЕД – на рівні 0%; на інші сталеві безшовні гарячекатані (гаряче-деформовані) труби, що класифікуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згідно з УКТ ЗЕД – на рівні 51,52%;

– для виробника/експортера групи компаній Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (№ 396, Джінтанг Роуд, район Дунлі, Тяньцзінь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301): на труби обсадні виключно зовнішнім діаметром 339,72 мм за кодом 7304 29 30 00 згідно з УКТ ЗЕД, на труби обсадні виключно зовнішнім діаметром 473,08 мм за кодом 7304 29 90 00 згідно з УКТ ЗЕД – на рівні 0%; на інші сталеві безшовні гарячекатані (гаряче-деформовані) труби, що класифікуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згідно з УКТ ЗЕД – на рівні 51,52%;

– для інших виробників та/або експортерів з Китаю сталевих безшовних гарячекатаних (гаряче-деформованих) труб, що класифікуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згідно з УКТ ЗЕД, крім зазначеного у 2.41 цього пункту, – на рівні 51,52%.

Продовжити строком на один рік дію добровільного цінового зобов’язання іноземного виробника/експортера DP-Master Manufacturing Co., Ltd.

Теги: #мкмт #труби #китай #антидемпiнг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:09 26.05.2026
Китай закликає "всі сторони" до деескалації ситуації у російсько-українській війні та до відновлення діалогу – МЗС

Китай закликає "всі сторони" до деескалації ситуації у російсько-українській війні та до відновлення діалогу – МЗС

11:29 26.05.2026
Україна порушила антидемпінгове розслідування імпорту прокату з покриттям із Туреччини, В'єтнаму, Кореї та Індії

Україна порушила антидемпінгове розслідування імпорту прокату з покриттям із Туреччини, В'єтнаму, Кореї та Індії

20:10 25.05.2026
Іран буде готовий вивезти збагачений уран до Китаю - ЗМІ

Іран буде готовий вивезти збагачений уран до Китаю - ЗМІ

11:04 23.05.2026
На вугільній шахті в Китаї загинуло щонайменше 90 осіб – ЗМІ

На вугільній шахті в Китаї загинуло щонайменше 90 осіб – ЗМІ

13:22 20.05.2026
Рютте не коментує можливу підготовку військових РФ у Китаї, але вказує на тісну співпрацю Москви та Пекіна

Рютте не коментує можливу підготовку військових РФ у Китаї, але вказує на тісну співпрацю Москви та Пекіна

17:24 19.05.2026
В МЗС КНР підтвердили відсутність постраждалих своїх громадян на судні в Чорному морі після атаки російського дрона

В МЗС КНР підтвердили відсутність постраждалих своїх громадян на судні в Чорному морі після атаки російського дрона

11:46 10.04.2026
"Інтерпайп" долучився до будівництва ВЕС у Північному морі

"Інтерпайп" долучився до будівництва ВЕС у Північному морі

18:12 21.03.2026
Росіяни тренуються переміщуватись газовими трубами на окупованій частині Запорізької області - речник

Росіяни тренуються переміщуватись газовими трубами на окупованій частині Запорізької області - речник

13:36 02.03.2026
"Укрнафта" розпочала використання труб зі структурованого поліетилену для транспортування нафти

"Укрнафта" розпочала використання труб зі структурованого поліетилену для транспортування нафти

11:26 19.02.2026
"Запоріжсталь" відвантажила перші партії прокату на трубний завод "Метінвесту" в Румунії

"Запоріжсталь" відвантажила перші партії прокату на трубний завод "Метінвесту" в Румунії

ВАЖЛИВЕ

Місія МВФ прибула до Києва для 1-го перегляду програми EFF та консультацій за статтею IV

НКРЕКП схвалила підвищення тарифу "Укренерго" на передачу до 905,53 грн/МВт*год, на диспетчеризацію – до 118,64 грн/МВт*год

Кабмін підвищує поріг для отримання бронювання з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс – міністр Соболев

Ціни промвиробників в Україні у квітні-2026 впали на 1,2% – Держстат

Україна оголошує конкурс на 1,3 ГВт нової генеруючої потужності – Свириденко

ОСТАННЄ

Місія МВФ прибула до Києва для 1-го перегляду програми EFF та консультацій за статтею IV

Перевезення вантажів за 4 міс.-2026 зросли на 5%, а пасажирів скоротились на 7% – Держстат

На енергостійкість закладів освіти виділено 1,3 млрд грн – Вітренко

Посіви ярих зернових цього року перевищили минулорічні завдяки кукурудзі та гороху

Громади вже мають понад 200 МВт газової генерації із запланованих 1,5 ГВт – заступниця глави Міненерго

Перші 4 українські підприємства отримали часткової компенсації страхової премії за страхуванням від воєнних ризиків – Свириденко

Регулятор схвалив механізм гнучкого приєднання до електромереж та інші новації для підвищення ефективності мережі

НКРЕКП встановила "Укртрансгазу" стимулюючі тарифи на зберігання, закачування та відбір газу з ПСГ на період до 31 березня 2029р

НКРЕКП схвалила підвищення тарифу "Укренерго" на передачу до 905,53 грн/МВт*год, на диспетчеризацію – до 118,64 грн/МВт*год

НБУ, ЄБРР і Korn Ferry презентували модель самооцінки фінустанов щодо роботи з ветеранами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА