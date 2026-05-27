Місія МВФ прибула до Києва для 1-го перегляду програми EFF та консультацій за статтею IV

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд прибула в Київ та починає роботу, повідомила постійна представниця Фонду в Україні Прішила Тофано у середу.

"Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за Статтею IV Угод МВФ" – йдеться у її заяві.

"Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах", – додала Тофано.

Як повідомлялося, у новій програмі Україна взяла на себе зобов’язання прийняти закон щодо введення ПДВ для спрощенців та на імпортні посилки дешевше EUR150 до кінця березня. Щодо першого, то у середині квітня, за словами українських урядовців, була досягнута домовленість з Фондом відкласти його виконання на рік, тоді як законопроєкт щодо посилок Верховна Рада відхилила 26 травня – напередодні приїзду місії.

Окрім того затверджена наприкінці лютого цього року програма EFF наразі передбачає структурний маяк щодо прийняття ще й законопроєкту №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах. Голосування за нього у джругому читанні очікується цього тижня.

На запитання журналістів, чи спробує українська сторона домовитися, щоб відтермінувати зобов’язання щодо прийняття закону про оподаткування імпортних посилок, Марченко відповів: "Ми будемо робити все можливе, залежно від ситуації".

За його словами, також під час візиту місії буде обговорюватися питання внесення змін до бюджету, в тому числі, щодо збільшення виплат військовослужбовцям, але досягнути домовленості тут буде значно простіше.

Нова програма EFF для України загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, відкриту у березні 2023 року, за якою було отримано дев’ять траншів на загальну суму $10,6 млрд. Перший транш нової програми обсягом SDR1,11 млрд ($1,5 млрд) надійшов до держбюджету України на початку березня цього року. На цей рік заплановано три перегляди – на початку червня, вересня та грудня, у разі успіх яких Україна зможе отримати двічі по SDR0,50 млрд (близько $0,72 млрд), а також ще SDR0,70 млрд (близько $1,01 млрд).

Загалом нова програма передбачає сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $136,5 млрд у базовому варіанті та $146,3 млрд – у негативному.