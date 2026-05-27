Інтерфакс-Україна
Економіка
09:31 27.05.2026

Місія МВФ прибула до Києва для 1-го перегляду програми EFF та консультацій за статтею IV

2 хв читати
Місія МВФ прибула до Києва для 1-го перегляду програми EFF та консультацій за статтею IV

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд прибула в Київ та починає роботу, повідомила постійна представниця Фонду в Україні Прішила Тофано у середу.

"Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за Статтею IV Угод МВФ" – йдеться у її заяві.

"Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах", – додала Тофано.

Як повідомлялося, у новій програмі Україна взяла на себе зобов’язання прийняти закон щодо введення ПДВ для спрощенців та на імпортні посилки дешевше EUR150 до кінця березня. Щодо першого, то у середині квітня, за словами українських урядовців, була досягнута домовленість з Фондом відкласти його виконання на рік, тоді як законопроєкт щодо посилок Верховна Рада відхилила 26 травня – напередодні приїзду місії.

Окрім того затверджена наприкінці лютого цього року програма EFF наразі передбачає структурний маяк щодо прийняття ще й законопроєкту №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах. Голосування за нього у джругому читанні очікується цього тижня.

На запитання журналістів, чи спробує українська сторона домовитися, щоб відтермінувати зобов’язання щодо прийняття закону про оподаткування імпортних посилок, Марченко відповів: "Ми будемо робити все можливе, залежно від ситуації".

За його словами, також під час візиту місії буде обговорюватися питання внесення змін до бюджету, в тому числі, щодо збільшення виплат військовослужбовцям, але досягнути домовленості тут буде значно простіше.

Нова програма EFF для України загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, відкриту у березні 2023 року, за якою було отримано дев’ять траншів на загальну суму $10,6 млрд. Перший транш нової програми обсягом SDR1,11 млрд ($1,5 млрд) надійшов до держбюджету України на початку березня цього року. На цей рік заплановано три перегляди – на початку червня, вересня та грудня, у разі успіх яких Україна зможе отримати двічі по SDR0,50 млрд (близько $0,72 млрд), а також ще SDR0,70 млрд (близько $1,01 млрд).

Загалом нова програма передбачає сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $136,5 млрд у базовому варіанті та $146,3 млрд – у негативному.

Теги: #eff #місія_мвф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 22.05.2026
Місія МВФ з 1-го перегляду нової програми EFF очікується в Києві з 27 травня

Місія МВФ з 1-го перегляду нової програми EFF очікується в Києві з 27 травня

18:11 14.05.2026
МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

15:31 30.04.2026
Місія МВФ для перегляду програми фінансування України розпочнеться в останній декаді травня – Пишний

Місія МВФ для перегляду програми фінансування України розпочнеться в останній декаді травня – Пишний

17:34 17.04.2026
Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

17:06 18.03.2026
Мінфін протягом тижня планує узгодити з МВФ у Києві подальші кроки співпраці за програмою EFF – міністр

Мінфін протягом тижня планує узгодити з МВФ у Києві подальші кроки співпраці за програмою EFF – міністр

10:06 14.02.2026
МВФ спростив умови відкриття нової програми для України: поріг ПДВ для ФОП піднято до 4 млн грн – прем’єрка

МВФ спростив умови відкриття нової програми для України: поріг ПДВ для ФОП піднято до 4 млн грн – прем’єрка

16:15 21.11.2025
МВФ відзначає прогрес у реформі Держмитслужби, рекомендує оновити політику ротації і KPI митного оформлення

МВФ відзначає прогрес у реформі Держмитслужби, рекомендує оновити політику ротації і KPI митного оформлення

18:17 13.11.2025
Візит місії МВФ в Україну для обговорення потенційної нової програми розпочнеться дуже скоро – Фонд

Візит місії МВФ в Україну для обговорення потенційної нової програми розпочнеться дуже скоро – Фонд

18:36 06.09.2025
Шмигаль обговорив з делегацією МВФ видатки на оборону на 2025-2026 рр.

Шмигаль обговорив з делегацією МВФ видатки на оборону на 2025-2026 рр.

12:40 05.09.2025
Керівництво та наглядова рада "Нафтогазу" зустрілися з місією МВФ

Керівництво та наглядова рада "Нафтогазу" зустрілися з місією МВФ

ВАЖЛИВЕ

НКРЕКП схвалила підвищення тарифу "Укренерго" на передачу до 905,53 грн/МВт*год, на диспетчеризацію – до 118,64 грн/МВт*год

Кабмін підвищує поріг для отримання бронювання з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс – міністр Соболев

Ціни промвиробників в Україні у квітні-2026 впали на 1,2% – Держстат

Україна оголошує конкурс на 1,3 ГВт нової генеруючої потужності – Свириденко

ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

ОСТАННЄ

Перевезення вантажів за 4 міс.-2026 зросли на 5%, а пасажирів скоротились на 7% – Держстат

На енергостійкість закладів освіти виділено 1,3 млрд грн – Вітренко

Посіви ярих зернових цього року перевищили минулорічні завдяки кукурудзі та гороху

Громади вже мають понад 200 МВт газової генерації із запланованих 1,5 ГВт – заступниця глави Міненерго

Перші 4 українські підприємства отримали часткової компенсації страхової премії за страхуванням від воєнних ризиків – Свириденко

Регулятор схвалив механізм гнучкого приєднання до електромереж та інші новації для підвищення ефективності мережі

НКРЕКП встановила "Укртрансгазу" стимулюючі тарифи на зберігання, закачування та відбір газу з ПСГ на період до 31 березня 2029р

НКРЕКП схвалила підвищення тарифу "Укренерго" на передачу до 905,53 грн/МВт*год, на диспетчеризацію – до 118,64 грн/МВт*год

НБУ, ЄБРР і Korn Ferry презентували модель самооцінки фінустанов щодо роботи з ветеранами

Україна порушила антидемпінгове розслідування імпорту прокату з покриттям із Туреччини, В'єтнаму, Кореї та Індії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА