Перевезення вантажів за 4 міс.-2026 зросли на 5%, а пасажирів скоротились на 7% – Держстат

Обсяг перевезення вантажів у січні-квітні 2026 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 5% – до 104,4 млн грн, тоді як перевезення пасажирів скоротилися на 7% – до 658,8 млн осіб, повідомила Державна служба статистики у вівторок.

Згідно з її даними, залізничним транспортом за чотири місяці 2026 року було перевезено 47,9 млн тонн вантажів, що на 1,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, водночас вантажообіг впав на 8,7% – до 28,5 млрд тонна*км.

Перевезення автомобільним транспортом за січень-квітень 2026 року зросли на 18,1% – до 45,9 млн тонн, а вантажообіг – на 9%, до 13,9 млрд тонна*км.

Найбільшу кількість пасажирів за січень-квітень 2026 року було перевезено автомобільним транспортом – 315,1 млн, що також на 3,8% більше за аналогічний період 2025 року.

Зростання на 3,2% було також зафіксовано в метрополітені – до 108,6 млн.

Водночас кількість перевезених пасажирів залізничним транспортом скоротилась на 13,8% – до 16,9 млн, трамваями – на 28,4%, до 72,1 млн, тролейбусами – на 18,5%, до 145,9 млн.

Як повідомлялося, обсяг перевезення вантажів у січні-березні 2026 року зменшився на 0,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 76,1 млн тонн, тоді як перевезення пасажирів впали на 8,6% – до 478,5 млн осіб,