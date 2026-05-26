Інтерфакс-Україна
Економіка
21:59 26.05.2026

Перевезення вантажів за 4 міс.-2026 зросли на 5%, а пасажирів скоротились на 7% – Держстат

1 хв читати

Обсяг перевезення вантажів у січні-квітні 2026 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 5% – до 104,4 млн грн, тоді як перевезення пасажирів скоротилися на 7% – до 658,8 млн осіб, повідомила Державна служба статистики у вівторок.

Згідно з її даними, залізничним транспортом за чотири місяці 2026 року було перевезено 47,9 млн тонн вантажів, що на 1,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, водночас вантажообіг впав на 8,7% – до 28,5 млрд тонна*км.

Перевезення автомобільним транспортом за січень-квітень 2026 року зросли на 18,1% – до 45,9 млн тонн, а вантажообіг – на 9%, до 13,9 млрд тонна*км.

Найбільшу кількість пасажирів за січень-квітень 2026 року було перевезено автомобільним транспортом – 315,1 млн, що також на 3,8% більше за аналогічний період 2025 року.

Зростання на 3,2% було також зафіксовано в метрополітені – до 108,6 млн.

Водночас кількість перевезених пасажирів залізничним транспортом скоротилась на 13,8% – до 16,9 млн, трамваями – на 28,4%, до 72,1 млн, тролейбусами – на 18,5%, до 145,9 млн.

Як повідомлялося, обсяг перевезення вантажів у січні-березні 2026 року зменшився на 0,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 76,1 млн тонн, тоді як перевезення пасажирів впали на 8,6% – до 478,5 млн осіб,

 

 

Теги: #перевезення #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:47 20.05.2026
Мінрозвитку оновлює правила організації міжнародних автобусних перевезень

Мінрозвитку оновлює правила організації міжнародних автобусних перевезень

13:47 19.05.2026
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та Марокко про міжнародні автоперевезення

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та Марокко про міжнародні автоперевезення

00:03 16.05.2026
Найприбутковішими банками за І кв.-2026 року стали Приват, Ощад, Універсал, ПУМБ та Райф

Найприбутковішими банками за І кв.-2026 року стали Приват, Ощад, Універсал, ПУМБ та Райф

21:20 15.05.2026
Темпи сівби зернових за тиждень зросли на 31,9%, проте відставання від посівної-2025 ще більше 20%

Темпи сівби зернових за тиждень зросли на 31,9%, проте відставання від посівної-2025 ще більше 20%

00:37 15.05.2026
Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

15:53 08.05.2026
Україна спільно з Туреччиною домовились про цифровізацію дозволів для міжнародних перевезень

Україна спільно з Туреччиною домовились про цифровізацію дозволів для міжнародних перевезень

19:28 07.05.2026
Україна та Азербайджан підписали меморандум щодо впровадження електронного дозволу на вантажні перевезення

Україна та Азербайджан підписали меморандум щодо впровадження електронного дозволу на вантажні перевезення

12:14 02.05.2026
Українці створили 4073 сім'ї за тиждень, 266 пар скористалися послугою "Шлюб за добу" – Мін'юст

Українці створили 4073 сім'ї за тиждень, 266 пар скористалися послугою "Шлюб за добу" – Мін'юст

18:10 30.04.2026
Рада ратифікувала угоду між урядами України та Марокко про міжнародні автомобільні перевезення

Рада ратифікувала угоду між урядами України та Марокко про міжнародні автомобільні перевезення

16:12 23.04.2026
Кулеба: У 2026 році держава спрямувала близько 16 млрд грн на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення

Кулеба: У 2026 році держава спрямувала близько 16 млрд грн на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення

ВАЖЛИВЕ

НКРЕКП схвалила підвищення тарифу "Укренерго" на передачу до 905,53 грн/МВт*год, на диспетчеризацію – до 118,64 грн/МВт*год

Кабмін підвищує поріг для отримання бронювання з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс – міністр Соболев

Ціни промвиробників в Україні у квітні-2026 впали на 1,2% – Держстат

Україна оголошує конкурс на 1,3 ГВт нової генеруючої потужності – Свириденко

ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

ОСТАННЄ

На енергостійкість закладів освіти виділено 1,3 млрд грн – Вітренко

Посіви ярих зернових цього року перевищили минулорічні завдяки кукурудзі та гороху

Громади вже мають понад 200 МВт газової генерації із запланованих 1,5 ГВт – заступниця глави Міненерго

Перші 4 українські підприємства отримали часткової компенсації страхової премії за страхуванням від воєнних ризиків – Свириденко

Регулятор схвалив механізм гнучкого приєднання до електромереж та інші новації для підвищення ефективності мережі

НКРЕКП встановила "Укртрансгазу" стимулюючі тарифи на зберігання, закачування та відбір газу з ПСГ на період до 31 березня 2029р

НКРЕКП схвалила підвищення тарифу "Укренерго" на передачу до 905,53 грн/МВт*год, на диспетчеризацію – до 118,64 грн/МВт*год

НБУ, ЄБРР і Korn Ferry презентували модель самооцінки фінустанов щодо роботи з ветеранами

Україна порушила антидемпінгове розслідування імпорту прокату з покриттям із Туреччини, В'єтнаму, Кореї та Індії

Частина пошкодженого БЦ LUWR буде демонтована

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА