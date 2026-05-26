18:58 26.05.2026

На енергостійкість закладів освіти виділено 1,3 млрд грн – Вітренко

Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством енергетики реалізують програму із забезпечення енергостійкості закладів освіти, на неї виділено 1,3 млрд грн, повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

"З резервного фонду освітньої субвенції виділено 1,3 млрд грн для того, щоб розпочати програму спільно з Міністерством енергетики. Було розроблено типові рішення – це генератори, сонячні панелі, когенеративні установки і велика кількість інших рішень, напрацьованих спеціально для закладів освіти", – розповів він у вівторок на IV Міжнародному саміті міст і регіонів в Києві.

За словами Вітренка, 500 млн грн спрямовано на забезпечення безперебійного освітнього процесу у комунальних школах, військових ліцеях та спеціалізованих освітніх закладах – закупівлю та встановлення інверторів та акумуляторів.

"Рік за роком ми будуватимемо енергонезалежну школу. Наш план – zero emission school, тобто школа з нульовими викидами в атмосферу", – пояснив він.

Ще 130 млн грн спрямовано на розробку проєктно-кошторисної документації для закладів вищої освіти, а також 500 млн грн зарезервовано на реалізацію проєкту. Також 200 млн грн заплановано для енергетичних проєктів у комунальних і державних закладах професійно-технічної і фахової освіти.

Вітренко закликав мерів та місцеві ради не зволікати із затвердженням умов і обмежень для таких проєктів.

