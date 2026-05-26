17:56 26.05.2026

Посіви ярих зернових цього року перевищили минулорічні завдяки кукурудзі та гороху

Аграрії України станом на 26 травня засіяли ярими зерновими та зернобобовими культурами 5,64 млн га, що становить 94% прогнозу на 2026 рік, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства у вівторок.

Згідно з оперативною статистикою, темпи польових робіт за останній тиждень впали до 0,62 млн га, тоді як попередні два тижні трималися на рівні майже 1,2 млн га.

За рахунок кукурудзи та гороху загальні показники тепер вже випереджають минулорічний графік, оскільки станом на 23 травня 2025 року в Україні було засіяно 5,32 млн га, або 94% від прогнозу, а 30 травня – 5,50 млн тонн, або 97% прогнозу.

У Мінекономіки уточнили, що наразі пшеницею засіяно 185,7 тис. га (біля 99% плану), вівсом – 137,0 тис. га (99%), горохом – 258,2 тис. га (94%) та ячменем – 709,9 тис. га (94%).

Сівба кукурудзи залишається найбільш динамічною: за тиждень площі під цією культурою зросли на 0,62 млн га – до 4,16 млн га, або 93% від прогнозу.

Показники по гречці становлять 37,6 тис. га (63%), по просу – 32,2 тис. га (81%). Іншими ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно 119,8 тис. га.

Найбільше зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини, Черкащини та Київщини. Як зазначило міністерство, трійка лідерів має такі результати: Полтавська область – 590,8 тис. га (пшениця – 4,9 тис. га, ячмінь – 65,1 тис. га, горох – 12,1 тис. га, овес – 1,9 тис. га, кукурудза – 502,5 тис. га); Чернігівська область – 550,3 тис. га (пшениця – 10 тис. га, ячмінь – 15 тис. га, горох – 9,2 тис. га, овес – 16,8 тис. га, кукурудза – 490 тис. га) та Черкаська область – 403,2 тис. га (пшениця – 3,7 тис. га, ячмінь – 29,9 тис. га, горох – 6,8 тис. га, овес – 1,2 тис. га, кукурудза – 360,8 тис. га).

Паралельно триває сівба технічних культур, якими засіяно 6,27 млн га, тоді як тиждень тому посіви склали 5,25 млн га. Тут поки що зберігається відставання від минулорічної посівної. Зокрема, соняшником вже засаджено 4,34 млн га (87% від прогнозу), соєю – 1,74 млн га (85%), цукровими буряками – 186,3 тис. га (95%). Для порівняння: минулого року на 30 травня соняшником було засіяно 4,73 млн га, соєю – 2,30 млн га, а цукровими буряками – 0,22 млн га.

За прогнозом відомства, загальна площа посівів ярих зернових і зернобобових у 2026 році складе 6,00 млн га, технічних культур – 7,24 млн га.

