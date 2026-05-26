16:53 26.05.2026

Громади вже мають понад 200 МВт газової генерації із запланованих 1,5 ГВт – заступниця глави Міненерго

Громади вже побудували понад 200 МВт газової генерації із запланованих 1,5 ГВт, повідомила заступниця міністра енергетики України Валентина Москаленко.

"У наших регіональних планах закладено 1,5 ГВт газової генерації. Наразі за нашим моніторингом ми бачимо з початку березня понад 200 МВт", – сказала вона на IV Міжнародному саміті міст і регіонів у Києві у вівторок.

"Тобто це те, що громади поступово вводять силами донорів, місцевих бюджетів, силами бізнесу", – пояснила заступниця міністра енергетики.

За її словами, держава зі свого боку допомагає коштами держбюджету приєднати установки до мереж.

"Держава буде підтримувати ті громади, в яких не вистачає грошей, коштами на приєднання до мереж", – зазначила Москаленко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів наприкінці квітня 2026 року виділив додаткові 3 млрд грн із резервного фонду на авансування закупівель 247 блочно-модульних котелень (БМК) загальною потужністю 1,3 ГВт. Попередньо уряд виділив 424,8 млн грн на підключення вже наявних БМК. 

Теги: #міжнародний_саміт_міст_і_регіонів #енергетика #москаленко

